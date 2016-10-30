به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد مویدی زاده ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی راهپیمایی ۱۳ آبان به میزبانی فرمانداری سرخه با اشاره به اینکه این روز یکی از نقاط عطف انقلاب اسلامی بوده است، گفت: آمریکا و استکبار جهانی همواره در طول تاریخ علاوه بر استعمار و غارت سرمایه‌های ارزشمند کشور از تحقیر و عقب نگاه داشتن ملت ایران از پیشرفت و توسعه دریغ نورزیدند که این مهم ضرورت پاسداشت این روز را بیش از پیش نمایان خواهد ساخت.

وی با اشاره به کاپیتولاسیون و تلاش استکبار برای استیلا بر اسلام، افزود: این لایحه و مصوبات آن نمونه بارزی از تحقیر ملت ایران توسط مزدوران آمریکایی بود.

فرماندار سرخه با بیان اینکه جوانان انقلابی نظام از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون پشتیبان نظام بوده اند، گفت: تسخیر لانه جاسوسی توسط نیروهای انقلابی، مومن و ولایتمدار نظام نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی بود که می توان از آن انقلابی همتراز با انقلاب اسلامی یاد کرد.

مویدی زاده همچنین با تبیین اهمیت بسیار بالا و تاثیر گذاری برنامه های مقابله با استکبار در داخل‌کشور و تقویت روحیه انقلابی و جهادی با الگو گرفتن از شهیدان بزرگواری همچون حسین فهمیده گفت:برنامه هایی با مضمون اسکتبار ستیزی و بزرگداشت یاد و خاطره شهدا تنها به روزهای خاصی از سال نباید تعلق داشته و در تمامی طول سال باید در مناسبت های مختلف با یادآوری رشادت ها و از خود گذشتگی شهیدان همراه شده و برنامه های مختلفی در حوزه دشمن شناسی و استکبار ستیزی تدوین شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز اینکه درایت رهبرمعظم انقلاب، مقاومت و پشتیبانی مردم ولایتمدار و تلاش مسئولان از اصلی‌ترین مولفه‌های اقتدار امروز نظام است، گفت: با ایستادگی، رشادت و از خودگذشتگی های جوانان این دیار و با تقدیم خونشان در راه اسلام و کشورامروزه در بسیاری از مسائل مهم و روز منطقه و بعضا بین الملل شاهد نقش آفرینی مستقیم نظام جمهوری اسلامی ایران هستیم که این مهم نشان دهنده اقتدار، امنیت و ثبات نظام جمهوری اسلامی است که باید در حفظ وپاسداری از این نعمت خدادادی کوشا باشیم.