مصائبِ زنان ایلام به روایت نقاشی

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه نقاشی‌های زهره الفتی جمعه ۱۴ آبان‌ماه ۹۵ در گالری ژینوس برپا می‌شود. منوچهر لطفی رئیس انجمن مجموعه‌داران ایران، درباره برگزاری این نمایشگاه گفت: یکی از اهداف مهم کمیته نقاشی انجمن مجموعه‌داران شناسایی هنرمندانی است که با قابلیت‌های فراوان در نقاط مختلف کشور حضور دارند و کمتر در سطح ملی دیده می‌شوند. از این رو برای معرفی این هنرمندان و این که آثارشان به درستی در اختیار مجموعه‌داران قرار گیرد، نمایشگاه‌هایی با محوریت هنرمندان شهرستانی و کم‌نام و نشان برگزار می‌کنیم.

لطفی تاکید کرد: ما نمی‌خواهیم هنرمندانی را که معروف هستند معروف‌تر کنیم. بلکه تلاشمان در مطرح کردن هنرمندانی است که شناخته شده نیستند اما کیفیت کارشان بالاست. در واقع ما بستری برای معرفی چهره‌های جدید در عرصه هنر را فراهم می‌کنیم.

وی ادامه داد: ما از یک طرف متعهد به مجموعه‌داران هستیم که آثار نفیس و پرمفهوم را به آنان معرفی کنیم و از طرف دیگر مسئولیت داریم که هنرمندانی با سطح کیفی بالا و البته گمنام را شناسایی کنیم. در نهایت این دو گروه از طریق برگزاری نمایشگاه‌های هنری به هم معرفی می‌شوند. یکی از هنرمندانی که آثار ارزشمندی دارد و آثارش تا کنون چندان دیده نشده، زهره الفتی است که تصمیم گرفتیم نمایشگاه آثارش را در گالری ژینوس برگزار کنیم.

وی درباره موضوع آثار زهره الفتی تاکید کرد: موضوع آثار این هنرمند برای نمایشگاه پیش‌رو خودسوزی زنان در ایلام است؛ مسأله‌ای اجتماعی که نتیجه ورود عناصر دنیای مدرن به جامعه سنتی است که موجب افسردگی و ناراحتی روحی زنان در مناطق محروم می شود. الفتی سعی کرده این معضل اجتماعی را در نقاشی‌هایش به تصویر بکشد.

زهره الفتی متولد ۶۶ و اهل ایلام است. او تا مقطع کارشناس ارشد در رشته نقاشی درس خوانده و ۹ سال است که به کار نقاشی مشغول است. الفتی تا کنون در شهرهای اصفهان، یزد، سنندج و ایلام چند نمایشگاه انفرادی و گروهی برپا کرده است.

نمایشگاه آثار زهره الفتی با حضور ۲۰ تابلو از این هنرمند با تکنیک رنگ‌روغن روی بوم در روز جمعه ۱۴ آبان ۱۳۹۵ از ساعت ۱۷:۰۰ در گالری ژینوس افتتاح می‌شود.

این نمایشگاه به مدت ۳ روز تا ۱۶ آبان ماه ادامه دارد و علاقمندان می‌توانند برای دیدن آثار این نمایشگاه به خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان فاطمی، پلاک ۲۱ مراجعه کنند.