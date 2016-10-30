به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، الکساندر دمبیتز با اشاره به تحول بانکداری در دنیا و ایران و تفاوت در ارائه خدمات بانکی گفت: تغییرات تکنولوژیک در حوزه بانکداری به نحوی است که بانکها با فشار شدید تکنولوژی روبرو بوده و این فشار باعث تغییر در ارائه سرویسهای خدمات بانکداری در دنیا شده است.
این کارشناس خدمات بانکی بینالمللی با اشاره به هزینههای بانکداری در ایران و جهان افزود: فشار زیادی همچنین بر روی هزینههای خدمات بانکی وجود دارد و نوع مدیریت حاکمیت در این مساله بسیار مهم است و بانک مرکزی با روند رو به رشد هزینهها، بر روی این هزینهها حساسیت دارد.
وی تصریح کرد: امروزه بزرگترین بانکهای جهانی و حتی بانکهای محلی، از کاهش سود و افزایش هزینه رنج میبرند و در کل جهان، این افزایش هزینهها حدود ۷ درصد برآورد شده؛ بنابراین با توجه به اینکه تحمل فشار هزینهها بسیار مشکل است؛ بانکها نمیتوانند همان حجم تجارت را داشته و سود خود را حفظ کنند. بنابراین آنچه در بانکداری امروزی اهمیت دارد، مدیریت منابع و تکنولوژی است .
دمبیتز در ادامه گفت: در خارج ایران، فشار روی سود بسیار زیاد است و حدوداً کاهش ۴ درصدی روی نرخ سود وجود دارد و در دیر یا زود این کاهش به کل صنعت بانکی جهان سرایت میکند؛ البته باید توجه داشت که بازار بانکداری ایران جذابیتهای بسیاری دارد و به خاطر صنعت رو به رشد، افراد تحصیلکرده، جمعیت ۸۰ میلیونی، منابع طبیعی غنی و حجم پول زیاد، بازاری جذاب است که به شرکتها و بانکهای ایرانی پیشنهاد میشود برای جهانیشدن، خود را منطبق با تغییرات جهانی کنند.
همچنین حسین راسی، یک مدیر حوزه نرم افزار بانکی نیز گفت: روندی که در بانکها در کل دنیا وجود دارد، یک روند آرام ولی در حال رشد است که سیستمهای بانکی، از سیستمهای بسته محلی و داخلی به یک بسته باز تبدیل خواهند شد که امکان تغییر در هر قسمت آن وجود خواهد داشت؛ این روند پیشرفت ادامه دارد و بانکها باید خود را با این روند رشد منطبق کنند؛ چراکه گریزی از این تغییرات نیست و برای تطبیق با این روند رو به رشد تکنولوژی باید، از سیستم باز استفاده کرد که به راحتی قابل تغییر است.
وی افزود: هزینه سختافزار در سال ۹۵ حدود ۵۰ درصد هزینه بانکها و ۲۰ درصد، هزینه خدمات بود و نرمافزار در تمام طول این سالها ۳۰ درصد هزینه بانکها بوده؛ اما هزینه سرویس اکنون به ۵۰ درصد افزایش یافته است.
به گفته راسی، تصویر روشنی از چشمانداز نیازهای جدید مشتری و دیدهبانی فناوری و خدمت ترسیم شده که مسیر تکاملی را به سمت اهداف راهبردی آن نشان میدهد؛ در این میان در ایران نیز، هسته مرکزی و یکی از مولفههای اصلی این چشمانداز که در واقع بازتاب صدای مشتریان است، بازتعریف و توسعه بستری منسجم و پایدار بر مبنای پلتفرمی سبکوزن مبتنی بر معتبرترین و کارآمدترین استانداردها و معماری با حداکثر انعطافپذیری و توسعهپذیری است.
وی تصریح کرد: این پلتفرم باز که دسترسیپذیری از ویژگیهای آن است این امکان را برای مشتریان فراهم خواهد ساخت که آنها بتوانند محصولات و سرویسهای خود را بر اساس نیازشان با سرعت و عملکرد مستقل و صرفاً با منابع داخلی خود توسعه داده، به نوآوری و ارزشآفرینی بپردازد و به سطح مطلوبی از سرویسدهی برسند که ساخت چنین پلتفرمی، نیازمند تشکل و ساختار سازمانی مناسب با پیچیدگی این پلتفرم و تعریف و پیادهسازی مجموعه ابزار و روندهایی است که زیرساخت پایدار این پلتفرم را تشکیل خواهد داد.
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