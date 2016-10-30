نشست خبری پیش از بازی ماشین سازی و خونه به خونه برگزار نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، از چارچوب بازی های مرحله یک شانزدهم رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور فردا این ماشین سازی در تبریز میزبان تیم خونه به خونه بابل خواهد بود.

این دیدار از ساعت ۱۴:۳۰ فردا و به احتمال فراوان در زمین چمن اختصاصی باشگاه تراکتورسازی به انجام می رسد.

اما نشست خبری قبل از بازی دو تیم که قرار بود امروز برگزار شود، لغو شده و مربیان دو تیم بعد از بازی پاسخگوی سئوالات خبرنگاران خواهند بود.

احد نقش شور مدیر رسانه ای تیم فوتبال ماشین سازی تبریز در گفتگو با مهر در این خصوص گفت: برای برگزاری نشست خبری قبل از بازی و هماهنگی های لازم، منتظر اعلام زمان حضور از سوی آقای مرزبان سرمربی تیم خونه به خونه بودیم اما دقایقی قبل نماینده باشگاه خونه به خونه به ما اطلاع داد که سرمربی تیمشان نمی تواند به دلیل عزیمت دیرهنگام تیم خونه به خونه به تبریز در نشست خبری قبل از بازی حضور پیدا کند.

وی افزود: با توجه به عدم حضور آقای مرزبان در نشست خبری قبل از بازی، مقرر شد که مربیان دو تیم پس از برگزاری مسابقه در نشست خبری پاسخگوی سئوالات خبرنگاران عزیز باشند.