اجرای عملیات شهر سلامت شیراز اولویت فارس است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس، یدالله رحمانی افزود: شروع فعالیت های زیربنایی و عمرانی و اجرای پروژه های درمانی و ایجاد فضاهای مناسب فرهنگی، ورزشی و گردشگری پیش بینی شده در طرح شهر سلامت از اولویت های اصلی استان است که می بایست به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: تکمیل پروژه های شهر سلامت استان فارس جایگاه اقتصادی، بهداشتی و درمانی استان را در کشور ارتقا خواهد داد که این امر نیازمند حمایت جدی مردم و مسولان استان از این پروژه بین المللی است.

معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس اظهار داشت: انجام کارهای بزرگ از مشخصه های مردم استان در تمامی ادوار گذشته است که در اجرای پروژه شهر سلامت نیز بایستی بر اساس همین روحیه عمل کرد.

رحمانی با ابراز نگرانی از برخی تاخیرها در تامین زیرساخت های موردنیاز شهر سلامت شیراز، گفت: با اداراتی که در روند اجرای این پروژه بزرگ حوزه سلامت و گردشگری استان همراهی لازم را نداشته باشند، برخورد خواهد شد.

وی اضافه کرد: تامین زیرساخت های شهر سلامت شیراز و استقرار نمایندگان سرمایه گذار و شروع فعالیت عمرانی می بایست براساس برنامه ریزی های انجام گرفته پیگیری گردد تا مردم شریف استان فارس و ایران اسلامی از مزایای آن بهره مند شوند.

در این جلسه با تغییر نام شهر سلامت شیراز به شهر " بین المللی سلامت وگردشگری فارس " موافقت و تصمیمات لازم برای سرعت بخشی به اجرای پروژه های عمرانی آن اتخاذ گردید .