به گزارش خبرگزاری مهر، ۳۲ سالن نمایش فیلم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور از روز ۱۵ آبان ۱۳۹۵ میزبان کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها است.

طرح نمایش فیلم‌های مناسب برای علاقه‌مندان با عنوان «کانون نمایش»، در دستور کار کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان قرار گرفته و در این طرح فیلم‌های سینمایی و بسته‌هایی از فیلم‌های کوتاه و پویانمایی در نوبت‌های صبح و بعد از ظهر برای مخاطبان به نمایش گذاشته می‌شود.

این طرح با همکاری بنیاد سینمایی فارابی و معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش گسترش پیدا می کند و به سالن‌های وزارت آموزش و پرورش و دیگر سالن‌های مناسب تعمیم داده می‌شود.

مسئولیت تامین فیلم، برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای نمایش فیلم در سالن‌های کانون بر عهده‌ معاون تولید و اداره کل امور سینمایی و تئاتر کانون است، در عین حال با گسترش طرح و همکاری بنیاد سینمایی فارابی و آموزش و پرورش، شورایی مرکب از نمایندگان هر سه نهاد و نماینده‌ فیلمسازان این حوزه به دبیری مدیرکل امور سینمایی و تئاتر کانون این وظیفه را بر عهده می‌گیرد.

بر همین اساس جدول زمان‌بندی نمایش فیلم‌ها به زودی برای مدیران کل کانون در استان‌های سراسر کشور ارسال خواهد شد و کانون هر استان می‌تواند ساعت نمایش را متناسب با شرایط بومی و اقلیمی خود تغییر دهد. در عین حال این نهاد با هدف حمایت از تولید و اکران فیلم‌های کودک، برای نمایش فیلم‌های دیگر تهیه‌کنندگان سینما نیز اعلام آمادگی کرده است.

در تهران ۲ سالن سینما تئاتر کانون پذیرای علاقه‌مندان است. در همین حال مدارس، مهدکودک‌ها و سازمان‌ها می‌توانند تا سقف ۵۰ درصد از تخفیف در خریداری بلیت در سراسر کشور بهره‌مند شوند.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چند روز پیش با اشاره به این که کانون در سراسر کشور دارای بیش از ۴۰۰ سالن کوچک و بزرگ است، اظهار امیدواری کرد در فاز بعدی و تا پایان سال ۱۳۹۵ تعداد سینماهای نمایش‌دهنده این فیلم‌ها به ۶۲ سالن افزایش پیدا کند.