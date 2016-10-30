داوران بخش تجسمی «جایزه هنر و ادبیات محتشم» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدامیر سقراطی دبیر بخش تجسمی (به ترتیب حروف الفبا) ایرج اسکندری، صداقت جباری، ابراهیم حقیقی، سیدکمال طباطبایی، معصومه مظفری، سیدمجتبی موسوی و مسعود نجابتی را به عنوان داوران این بخش معرفی کرد.

سقراطی با بیان اینکه انتخاب اولیه آثار را به تنهایی انجام خواهد داد، گفت: بعد از اینکه تعداد آثار به حد قابل قبولی رسید انتخاب و بازبینی اولیه آثار را آغاز خواهم کرد تا آثار بسیار ضعیف ابتدای کار از مرحله داوری خارج و باقی آثار برای داوران ارسال شوند تا وقت زیادی از داوران گرفته نشود.

دبیر بخش تجسمی «جایزه هنر و ادبیات محتشم» ادامه داد: آثار برای داوری دسته بندی خواهند شد چراکه هر یک از داوران در یک رشته تبحر بیشتری دارند و با این کار می خواهیم در هر رشته یکی از داوران سرپرست آن بخش شود تا روند داوری مسیر خوب و بدون اشتباهی را طی کند.

سقراطی افزود: داوری بخش تجسمی از روی عکس های ارسالی از سوی شرکت کنندگان صورت خواهد گرفت چراکه ارسال آن ها بسیار سخت است. بعد از انتخاب نهایی برگزیدگان باید اصل اثر را به دبیرخانه ارسال کنند.

دبیر بخش تجسمی یادآور شد: تعدادی از آثار برای نمایشگاه جشنواره انتخاب می شوند و سپس از میان آنها آثار برگزیده نیز معرفی خواهند شد.

چهارمین «جایزه هنر و ادبیات محتشم» ششم آذر به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود