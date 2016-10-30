کارگاه «ریتم شناسی موسیقی لرستان» در حوزه هنری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امیدی پور ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری کارگاه «ریتم شناسی موسیقی لرستان» اظهار داشت: در این کارگاه ریتم های موسیقایی لرستان از ابعاد گوناگونی همچون موسیقی «کار»، موسیقی «سور» و موسیقی «سوگ» مورد بررسی قرار گرفت.

وی هدف از برگزاری این کارگاه را آشنایی بیشتر نوازندگان و آهنگسازان مرتبط با حوزه هنری با وجوه تاریخی و علمی ریتم در این نوع از موسیقی محلی کشور دانست و افزود: اگر ملودی ها و آهنگ ها مبنای صحیح علمی نداشته باشند آثار تولیدی در این عرصه ماندگار نخواهند بود.

رئیس حوزه هنری لرستان با بیان اینکه کارگاه ریتم شناسی در موسیقی لرستان در قالب چهار جلسه و در مدت زمان یک ماه برگزار می شود گفت: ریتم های مختلف موسیقی لرستان در بخش های موسیقی کار، موسیقی سور و موسیقی سوگ توسط بابک پیمانی کارشناس این حوزه ارائه و مورد بررسی قرار می گیرد.