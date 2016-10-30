۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۰۷

شهردار یاسوج:

پیوست فرهنگی برای پروژه های شهری یاسوج پیش بینی می شود

یاسوج- شهردار یاسوج گفت: همه پروژه های شهری در یاسوج برای نخستین بار دارای پیوست فرهنگی می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی جاوید ظهر یکشنبه در جمع فعالان فرهنگی شهر چیتاب افزود: پیوست فرهنگی اهداف توسعه فرهنگی و اجتماعی در شهر یاسوج را محقق می کند.

وی با بیان اینکه برای چهار بوستان شهر پیوست فرهنگی تهیه شده است، گفت: این پیوست برای بوستانهای چشمه نباتی، ولایت، بانوان و غدیر تهیه شده است.

جاوید تصریح کرد: اجرای برنامه های فرهنگی و مذهبی تاثیر بسزایی در رشد و توسعه شهر دارد و تهیه پیوست فرهنگی برای پروژه ها نیازمند همکاری ائمه جمعه، ائمه جماعات دست اندرکاران امورفرهنگی، اساتید فرهنگی و کارشناسان است.

