برگزاری جلسات شورای اشتغال آب می رود/ بانک ها به تعهدات عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی ظهر امروز یکشنبه در جلسه شورای اشتغال خوزستان اظهار کرد: این شورا طی سال های اخیر ۱۵۷ مصوبه در ۱۶ محور داشته که اصلا معلوم نیست چند مورد آنها عملیاتی و اجرایی شده است.

وی افزود: این کارگروه از یک انسجام فکری و هماهنگی بین بخشی برگزار نیست و هر بار به صورت جزیره ای یک مصوبه داشتید. مشخص است که کار کارشناسی و علمی روی مصوبات این کارگروه وجود نداشته و بسته به نوع ضرورت اقدام به تصویب می شد.

استاندار خوزستان تصریح کرد: اگر نقشه راه داشته باشیم بر اساس آن، ارزش افزوده و آمایش سرزمین اقدام به توزیع اعتبارات می کنیم. در این صورت احتمال اینکه اشتغالزایی ها مداوم ایجاد شوند و در عرصه رقابت هم خودش را حفظ کند، خیلی بیشتر است.

شریعتی اضافه کرد: از افراد دانشگاهی و کسانی که تحقیقاتی در این زمینه داشتند دعوت کنید و از آنها در چنین جلسات تخصصی ای نظرخواهی کنید.

وی با تأکید بر اینکه برنامه پنج ساله ششم را باید محور کار قرار دهیم، گفت: شاخص های عملکردی بازار کار را تعریف و وظیفه هر دستگاه به منظور هدفگذاری در زمینه اشتغالزایی تعیین شود.

استاندار خوزستان عنوان کرد: در هر کدام از جلسات باید یکی از دستگاه های ذیربط اشتغالزایی گزارش کار خود را در این زمینه ارائه دهد و همچنین تعیین کنند که اشتغالزایی های ایجاد شده را از محل اعتبارات استانی و یا ملی انجام دادند.

شریعتی افزود: انتظار می رود که اداره کل کار در حوزه روستایی، جهاد کشاورزی و صندوق کارآفرینی در زمینه اشتغال مناطق روستایی ورود پیدا کرده و عقب نشینی نکنند. دولت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه تقاضا شده و مقام معظم رهبری با این درخواست دولت موافقت کرده است.

وی خطاب به اعضای کارگروه تصریح کرد: بخش خصوصی را باید در این سرمایه گذاری بزرگ به منظور اشتغالزایی در روستاها مشارکت داده و به آنها نیز سهم دهید. البته باید پروژه های بیشتر با ماندگاری و پایداری بالاتری را تعریف کنید.

استاندار خوزستان در ادامه عنوان کرد: بانک ها باید یک برنامه زمان بندی اعلام کنند که تعهدات خود را برای پرداخت تسهیلات را تا چه تاریخی به ۱۰۰ درصد می رسانند.

تذکر به مدیر بانک صادرات

شریعتی در اعتراض به عدم حضور مدیر بانک صادرات خطاب به نماینده اعزامی وی گفت: یعنی شأن این جلسه از معارفه رئیس یک منطقه کمتر است، این چندمین تذکر است که به وی اعلام می کنم و اگر بار دیگر تکرار شود دیگر نباید در استان بماند.

وی ادامه داد: فرمانداران ناظر به کارگیری نیروها باشند و در صورت جذب نیروهای غیربومی گزارش لازم را به ما ارائه داده و ممانعت لازم را داشته باشند.

شریعتی در پایان بیان کرد: باید برای جذب سازمان ها و شرکت ها به جذب نیرو از طریق کاریابی ها نسبت به اختصاص مشوق هایی مثل تخفیف ۲۰ درصدی بیمه کارفرمایی اقدام کرده و تبلیغات لازم را داشته باشند.