۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۴۶

ایندیپندنت خبر داد؛

جان کری جایزه صلح ایرلند را دریافت می‌کند

وزیر امور خارجه آمریکا که به ایرلند سفر کرده، در این کشور بخاطر انجام مذاکرات گسترده با کشورهای دیگر در خصوص مسائلی همچون بحران سوریه جایزه صلح دریافت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، «جان کری» برای گفتگو در خصوص مسائلی همچون برگزیت، بحران سوریه و موضوع ایرلند شمالی، به ایرلند سفر کرده است.

وی در جریان این سفر با «چارلی فلاناگان» همتای ایرلندی خود دیدار خواهد داشت و علاوه بر آن جایزه بین المللی صلح «تیپراری» را دریافت خواهد کرد.

این جایزه بخاطر تلاش های کری در کشورهای بحران زده و همچنین مذاکرات سوریه به وی تعلق گرفته است. از جمله افرادی که پیش از کری موفق به دریافت این جایزه شده اند می توان به «بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل، «ملاله یوسف زی» دختر نوجوان فعال صلح پاکستانی، و «نلسون ماندلا» رئیس جمهور فقید آفریقای جنوبی اشاره کرد.

این جایزه در حالی به کری اهدا می شود که وی به همراه «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران، در هفته گذشته جایزه صلح موسسه چتم هاوس را دریافت کرده بود.

عبدالحمید بیاتی

