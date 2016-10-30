سواری پژو پارس با ۵۷ میلیون ریال خلافی در قزوین راهی پارکینگ شد

سرهنگ نصراله بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران پاسگاه پلیس راه آزاد راه قزوین - کرج در حین کنترل خودروهای عبوری در محور طالقان، یک دستگاه پژو پارس را به علت ارتکاب تخلف سرعت و سبقت غیر مجاز متوقف کردند.

وی ادامه داد: با استعلام از سوابق خودرو مشخص شد که این سواری دارای ۱۵۳ فقره تخلف و ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال جریمه پرداخت نشده است که بلافاصله توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ بیگلری افزود: بیشترین تخلفات ثبت شده برای این خودرو، سرعت غیر مجاز بوده است.

وی در پایان گفت:با توجه به اینکه برابر قانون؛ پلیس از ادامه حرکت خودروهای بالای یک میلیون تومان خلافی جلوگیری خواهد کرد توصیه می شود رانندگان استعلام لازم را از سامانه ۱۱۰۱۲۰۲۰۲۰در خصوص گواهینامه و خلافی خودرو اخذ کنند تا در هنگام تردد در معابر و جاده ها مشکلی به وجود نیاید.