  1. استانها
  2. قزوین
۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۳۸

رئیس پلیس راه استان قزوین:

سواری پژو پارس با ۵۷ میلیون ریال خلافی در قزوین راهی پارکینگ شد

سواری پژو پارس با ۵۷ میلیون ریال خلافی در قزوین راهی پارکینگ شد

قزوین- رئیس پلیس راه استان قزوین از توقیف سواری پژو پارس با خلافی ۵۷ میلیون ریال خبر داد.

سرهنگ نصراله بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران پاسگاه پلیس راه آزاد راه قزوین - کرج در حین کنترل خودروهای عبوری در محور طالقان، یک دستگاه پژو پارس را به علت ارتکاب تخلف سرعت و سبقت غیر مجاز متوقف کردند.

وی ادامه داد: با استعلام از سوابق خودرو مشخص شد که این سواری دارای ۱۵۳ فقره تخلف و ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال جریمه پرداخت نشده است که بلافاصله توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ بیگلری افزود: بیشترین تخلفات ثبت شده برای این خودرو، سرعت غیر مجاز بوده است.

وی در پایان گفت:با توجه به اینکه برابر قانون؛ پلیس از ادامه حرکت خودروهای بالای یک میلیون تومان خلافی جلوگیری خواهد کرد توصیه می شود رانندگان استعلام لازم را از سامانه ۱۱۰۱۲۰۲۰۲۰در خصوص گواهینامه و خلافی خودرو اخذ کنند تا در هنگام تردد در معابر و جاده ها مشکلی به وجود نیاید.

کد مطلب 3810139

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها