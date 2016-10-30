آلودگی هوای آبان ماه چگونه وارد آسمان تهران شد؟

به گزارش خبرگزاری مهر ،کیفیت هوای تهران در اولین هفته از آبان ماه ۱۳۹۵ به شرایط نامطلوب رسید اما علت این آلودگی هوا چه بود؟ بررسی هفتگی کیفیت هوای تهران نشان می­ دهد شاخص کیفیت هوای پایتخت طی هفته گذشته از اول تا ۷ آبان دستخوش نوسان بوده است؛ بطوری که ۶ روز با شرایط سالم و یک روز در شرایط ناسالم برای گروه­های حساس ثبت شد.

مریم نادری مدیر واحد پایش و پیش بینی شرکت گفت: طی روزهای شنبه تا پنج­شنبه به دلیل حاکمیت شرایط جوی نسبتا ناپایدار، وزش باد قوی و بارش پراکنده در برخی ساعات، شرایط برای پراکندگی آلاینده ­ها فراهم بوده و کیفیت هوا درشرایط مطلوب باقی ماند. سرانجام در روزهای پایانی هفته، با برقراری شرایط جوی نسبتا پایدار و تجمع موقتی ذرات معلق در سطح شهر، پایتخت شرایط کیفی ناسالم برای گروه­های حساس را تجربه کرد.

به گفته نادری، در اوایل هفته گذشته، با وجود افزایش موقتی آلاینده ­ها در طول شب به دلیل پایداری شبانه، برقراری شرایط جوی نسبتا ناپایدار شرایط برای کاهش غلظت آلاینده های تجمع یافته در طول شب را فراهم کرد. همچنین از آنجا­که در طول شب، به دلیل کاهش دما فضای لازم برای پخش و اختلاط آلاینده ­ها در راستای قائم محدودتر می­ گردد، در صبحگاه این روزها به همراه افزایش تردد خودروها، شاهد افزایش قابل توجه غلظت آلاینده­ها و هوایی غبارآلود در پایتخت بودیم. طی ساعاتی در بعدازظهر روزهای شنبه تا سه ­شنبه، وزش بادهای محلی رخ دادکه نقش به­ سزایی در پراکندگی آلاینده­ ها از جو داشته است. شایان ذکر است، طی برخی ساعات در بعد­ازظهر بزرگی سرعت باد بین ۳ تا ۵ متر بر ثانیه (با جهت متغیر بین شمال­غربی تا جنوب­شرقی) متغیر بوده است.

به گفته مدیر واحد پایش و پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، از روز سه­ شنبه، با فعالیت امواج ناپایدار روی همسایه­ های غربی کشور به ویژه عراق منجر به وزش باد شدید و وقوع پدیده گرد­و­غبار در این مناطق گردید. شکل­ گیری پدیده گرد و غبار در روی عراق مشخص است و توده انبوهی از گرد و غبار همراه با وزش باد شدید غربی به سمت استان­ های واقع در غرب کشور و با غلظت کمتر به سمت دامنه­های جنوبی البرز منتقل شده است. همین امر سبب افزایش قابل ملاحظه غلظت ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون در روز چهارشنبه گردید و به تبع افت کیفیت هوای پایتخت را به دنبال داشت. وزش باد شدید طی روزچهارشنبه با سرعت متغیر بین ۴ تا ۶ متر بر ثانیه نقش مؤثری در انتقال ریزگردها به سطح شهر داشته است.

همچنین همزمان با انتقال ریزگردها به سطح شهر، کاهش میزان ناپایداری جوی در روزهای پایانی هفته و برقراری سکون نسبی هوا در برخی ساعات منجر به تجمع آلاینده­ ها و غبارآلودگی آسمان به ویژه در روز جمعه شد. هرچند با وزش بادهای محلی در بعدازظهر این روز شرایط برای پراکندگی آلاینده­ها مهیا شد. میانگین سرعت باد طی روزهای مذکور حدود ۲ متر ­بر­ ثانیه گزارش شده و در برخی ساعات طی بعد­ازظهر بزرگی آن بین ۳ تا ۵ متر بر ثانیه (با جهت متغیر بین جنوب­غربی تا جنوب­شرقی) متغیر بوده است. همچنین پارامتر عمق میدان دید طی هفته گذشته دستخوش تغییر ناشی از نوسانات غلظت ذرات معلق و میزان رطوبت نسبی موجود در هوا قرار گرفته و کمترین مقدار به ۸ کیلومتر رسیده است.