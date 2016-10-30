اولین شتاب دهنده بومی کشور در استان قزوین راه اندازی می شود

اصغر زارعان درحاشیه جلسه بررسی وضعیت پروژه شتابگر ملی در استانداری قزوین درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرکز شتاب دهنده بومی توسط کارشناسان کشورمان طراحی و ساخته شده و درماه آینده آماده نصب در استان قزوین می شود.

وی افزود: این مرکز پرتودهی در زمینه محصولات کشاورزی و زمان نگهداری در صنعت و کشاورزی میتواند کاربرد داشته باشد و در صادرات و آفات و روز ملی فناوری هسته ای استفاده خواهد شد.

زارعان تصریح کرد: این طرح با سرعت جلو می رود و خوشبختانه شتاب دهنده به استان منتقل شده و زمانی که بخواهند نصب کنند به محل پروژه منتقل می شود.

وی اضافه کرد: این طرح بومی سازی شده و اولین شتاب دهنده بومی در جمهوری محسوب می شود که ۵۰ نفر به صورت مستقیم و۳۰۰ نفر در صنایع زیردستی اشتغالزایی دارد و در کنار آن زمینه شغل برای استانهای هم جوار هم فراهم می شود.

۵۰ میلیارد تومان برای مرکز شتاب دهنده

دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی اظهارداشت: برای اجرای این طرح ۵۰ میلیارد تومان تاکنون هزینه شده و۱۰ میلیارد تومان هم برای عملیات ساختمانی و ۱۰ میلیارد تومان برای ساخت آزمایشگاه جدید نیاز است که باید تامین شود.

چشمه نور بزرگترین طرح هسته ای کشور

زارعان تصریح کرد: چشمه نور در کنار طرح «رودترون» قزوین اجرا می شود و اگر این کار عملیاتی شود یک تحول اساسی در جمهوری اسلامی و خاورمیانه ایجاد می شود که بسیار مهم است و پایه واساس کارهای پژوهشی محسوب می شود و حتی کشورهای دیگر می توانند از آن برخوردار شوند.

وی یادآورشد: سازمان ملی انرژی اتمی پیگیر کار است و در سفر ریاست جمهور رسما کلنگ زنی شد و با کمک معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهور در حال اجراست و با حمایت و راهبری از سوی دولت عملیاتی خواهد شد.

زارعان اضافه کرد:اجرای این طرح مهم ملی حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و اگر محقق شود بیش از ۱۰۰۰ دانشمند را مشغول کارهای تحقیقاتی می کند و یک کار اساسی و ملی تلقی می شود.

وی گفت: هزاران نفر در داخل کشور در عرصه تولید علم و پژوهش در این طرح مشغول کار می شوند و بستر رسیدن به قله های علمی با اجرای طرح فراهم خواهد شد.

۱۰ پروژه مهم علمی در کشور اجرا می شود

زارعان اظهارداشت: در حال حاضر پروژه های مهم ملی متعددی در دست اجراست که حدود ۱۰ طرح ملی بزودی افتتاح می شود که یک طرح همین رودترون است و در روز ملی فنآوری به بهره برداری خواهد رسید.

وی در خصوص طرح رودوترون و پروتون تراپی و کربن تراپی هم گفت: این طرح برای شناسایی سرطان و جلوگیری از بین رفتن سلول های سالم اجرا می شود که با تحقق آن ششمین کشور جهان خواهیم بود که دراروپا این نوع طرح ها در حال بهره برداری است که امیدواریم بتوانیم از سال آینده با مکان یابی و مطالعه طرح انجام شود و وارد این فرآیند اجرایی شویم.

زارعان اضافه کرد: طرح مهم دیگری در بوستان ولایت تهران به ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیون یورو در حال اجراست که امیدواریم در زمان تعیین شده به مرحله بهره برداری برسد.