۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۲۵

با حضور معاون وزیر علوم برپا می شود؛

برگزاری نشست معاونان پژوهشی دانشگاهها درباره تجهیزات آزمایشگاهی

نشست شورای سیاستگذاری معاونان پژوهش و فناوری منطقه ۳ دانشگاه ها و مراکز پژوهش و فناوری کشور ۱۲ آبان ماه در دانشگاه تبریز برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، این نشست با حضور وحید احمدی معاون پژوهشی وزارت علوم برگزار خواهد شد.

سخنرانی و ارائه گزارش توسط مدیران ستادی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، طرح دیدگاه ها و نظرات توسط معاونان پژوهش و فناوری منطقه ۳ دانشگاه ها و مراکز پژوهش و فناوری و ارائه گزارش توسط نماینده سازمان استاندارد در خصوص آزمایشگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی از دیگر بخش های این نشست است.

در حاشیه این نشست معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم از دانشگاه های تبریز و شهید مدنی آذربایجان بازدید می کند.

