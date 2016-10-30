قرآن ایستادگی مردم در مقابل استکبار را ماندگار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر یکشنبه در دیدار با دانش آموزان فعال قرآنی مدرسه صدرا، افزود: تمام ملت ها با هویت فرهنگی شان زنده هستند و هویت ملت ها روزهای سرنوشت ساز و افتخار آفرینی را داشته است.

وی به تمدن و فرهنگ هفت هزار ساله ایران اشاره کرد و گفت: یکی از توطئه های استکبار بر کشورها ایجاد فاصله بین ریشه های تاریخی است و برای مقابله با این ترفند دشمن ،باید به ریشه و تمدن خود توجه کنیم و ملت بی ریشه سلطه پذیر است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: کشور ایران با بهره گیری از فرهنگ قرآنی و سیره ائمه اطهار بزرگترین انقلاب را با ماهیت دینی و فرهنگی ایجاد کرده است.

خاتمی تاکید کرد: ملتی که ریشه دار باشد و به هویت فرهنگی و سیاسی خود توجه کند زود تسلیم نمی شود و هدف استعمار گران این است که بین ملت ها فاصله بیندازد ولی چون ریشه دار است نمی توانند کاری بکنند.

وی افزود: انقلاب اسلامی بزرگترین انقلاب دینی و فرهنگی بدون اتکا به غرب و شرق است و قبل از انقلاب اسلامی این تفکر که هر حرکت سیاسی و فرهنگی بدون آمریکا و شوروی سابق باطل بود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان به انتقال تاریخ پرافتخار ایران اشاره کردو گفت: نسل چهارم پیروزی انقلاب و جنگ را ندیده است و باید تاریخ پر افتخار نظام جمهوری اسلامی ایران توسط مسئولین باز گو شود.

خاتمی افزود: امروز جوانان در جنگ نرم دشمن قرار دارند و یکی از فاکتورهایی که می تواند ایستادگی مردم در مقابل توطئه های استکبار را ماندگار کند قرآن کریم است و باید فرهنگ قرآنی در بین جوانان تقویت شود.

وی تصریح کرد:خوشبختانه در استان زنجان فعالیت بانوان در حوزه قرآنی بسیار عالی است و موفقیت های خوبی هم توسط بانوان در حوزه قرآن کسب شده است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان به روز ۱۳ آبان اشاره کرد و گفت: تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه، کشتار دانش آموزان در مقابل دانشگاه تهران و تجمع دانشجویان سه رویداد بسیار مهم تاریخی در نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.

خاتمی گفت: دانش آموزان در سنگر دفاع از هویت دینی و اعتقادی کشور با تمام توان جنگ کردند و در هشت سال دفاع مقدس ۳۶ هزاردانش آموز شهید شدند و این دانش آموزان نظامی و سرباز نبودند.

وی یاد آورشد: برای حفظ هویت ملی و دینی ایران نباید ۱۳ آبان را فراموش کرد و این روز درس استقامت در مقابل استعمار گران ، احساس هویت و شخصیت برای نسل چهارم است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان افزود: نبایدروز ۱۳ آبان ماه فراموش شد و این روز به خوبی در جامعه تبیین شود.