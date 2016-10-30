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۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۱۹

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان:

قرآن ایستادگی مردم در مقابل استکبار را ماندگار می کند

قرآن ایستادگی مردم در مقابل استکبار را ماندگار می کند

زنجان- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت:امروز جوانان در جنگ نرم دشمن قرار دارند ویکی از فاکتورهایی که می تواندایستادگی مردم در مقابل توطئه های ستکبار را ماندگار کند قرآن است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر یکشنبه در دیدار با دانش آموزان فعال قرآنی مدرسه صدرا، افزود: تمام ملت ها با هویت فرهنگی شان زنده هستند و هویت ملت ها روزهای سرنوشت ساز و افتخار آفرینی را داشته است.

وی به تمدن و فرهنگ هفت هزار ساله ایران اشاره کرد و گفت: یکی از توطئه های استکبار بر کشورها ایجاد فاصله بین ریشه های تاریخی است و برای مقابله با این ترفند دشمن ،باید به ریشه و تمدن خود توجه کنیم و ملت بی ریشه سلطه پذیر است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: کشور ایران با بهره گیری از فرهنگ قرآنی و سیره ائمه  اطهار بزرگترین انقلاب را با ماهیت دینی و فرهنگی ایجاد کرده است.

خاتمی تاکید کرد: ملتی که ریشه دار باشد و به هویت فرهنگی و سیاسی خود توجه کند زود تسلیم نمی شود و هدف استعمار گران این است  که بین ملت ها فاصله بیندازد ولی چون ریشه دار است نمی توانند کاری بکنند.

وی افزود: انقلاب اسلامی بزرگترین انقلاب دینی و فرهنگی بدون اتکا به غرب و شرق است و قبل از انقلاب اسلامی این تفکر که هر حرکت سیاسی و فرهنگی بدون آمریکا و شوروی سابق باطل بود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان به انتقال تاریخ پرافتخار ایران اشاره کردو گفت: نسل چهارم پیروزی انقلاب و جنگ را ندیده است و باید تاریخ  پر افتخار نظام جمهوری اسلامی ایران توسط مسئولین باز گو شود.

خاتمی افزود: امروز جوانان در جنگ نرم دشمن قرار دارند و یکی از فاکتورهایی که می تواند ایستادگی مردم در مقابل  توطئه های استکبار را ماندگار کند قرآن کریم است و باید فرهنگ قرآنی در بین جوانان تقویت شود.

وی تصریح کرد:خوشبختانه در استان زنجان فعالیت بانوان در حوزه قرآنی بسیار عالی است و موفقیت های خوبی هم  توسط بانوان در حوزه قرآن کسب شده است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان به روز ۱۳ آبان اشاره کرد و گفت: تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه، کشتار دانش آموزان در مقابل دانشگاه تهران و تجمع دانشجویان سه رویداد بسیار مهم تاریخی در نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.

خاتمی گفت: دانش آموزان در سنگر دفاع از هویت دینی و اعتقادی کشور  با  تمام توان جنگ کردند و در هشت سال دفاع مقدس ۳۶ هزاردانش آموز شهید شدند و این دانش آموزان نظامی و سرباز نبودند.

وی یاد آورشد: برای حفظ هویت ملی و دینی ایران نباید ۱۳ آبان را فراموش کرد و  این روز درس استقامت در مقابل استعمار گران ، احساس هویت و شخصیت برای نسل چهارم است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان افزود: نبایدروز ۱۳ آبان ماه فراموش شد و این روز به خوبی در جامعه تبیین شود.

کد مطلب 3810148

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