ورزشکار قشمی طلای مسابقات بین المللی کاراته را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیلار طهماسبی دانش آموز شهرستان قشم توانست در شهر باکو آذربایجان مدال طلای کاراته رده سنی نوجوانان را از آن خود کند.

وی در سال ۲۰۱۲ برای اولین بار مدال طلای انفرادی جهانی کاراته رده سنی نونهالان در کشور روسیه را بدست آورد و در همان سال مدال برنز جهانی تیمی را نیز کسب کرد.

این دانش آموز قشمی که یکی از پرافتخارترین دانش آموزان دختر کاراته کار استان هرمزگان است، دارای عناوین دیگری همچون نفر سوم مسابقات آسیایی رده نوجوانان در تابستان ۹۵، دو مدال طلای مسابقات بین المللی ترکیه در سال ۹۴، نفر دوم مسابقات بین المللی مالزی در سال ۹۳، نفر اول مسابقات بین المللی ارمنستان در سال ۹۴ و همچنین مدال طلا و برنز مسابقات بین المللی ایران زمین در تهران در سال ۹۳ را در کارنامه خود دارد.

آیلار طهماسبی در سال جاری به مرحله اول تیم ملی نوجوانان کاراته کشور نیز دعوت شده است که در اسفند ماه سال جاری برای قرار گرفتن در لیست نهایی تیم ملی کشورمان باید با رقبای خود به مبارزه بپردازد.

لازم به ذکر است که طهماسبی از دانش آموزان موفق در تحصیل و درس نیز بوده است به طوری که در سال تحصیلی گذشته ، پایه نهم متوسطه اول را با معدل ۱۹.۹۸ به اتمام رساند و با قبولی در آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی دوره دوم شهرستان قشم، هم اکنون دانش آموز پایه دهم دبیرستان دخترانه دوره دوم نمونه دولتی محدثه می باشد.