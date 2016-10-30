دستگیری ۳ سارق با ۹ فقره سرقت در قزوین

سرهنگ محمد قاسم طرهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت داخل و قطعات خودرو در قزوین موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران کلانتری ۱۱ مدرس پس از کسب خبر و جمع آوری اخبار از منابع و مخبرین موفق به شناسایی و دستگیری سارق شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین افزود: متهم پس از انتقال به واحد تجسس کلانتری در بازجویی های فنی و تخصصی به سه فقره سرقت داخل خودرو اعتراف کرد.

سرهنگ طرهانی تصریح کرد: در اقدامی دیگر ماموران کلانتری ۱۲ بازار نیز طی تحقیقات فنی دو نفر سارق قطعات خودرو را شناسایی و دستگیر کردند.

وی عنوان کرد: سارقان در بازجویی های فنی صورت گرفته به شش فقره سرقت قطعات خودرو اعتراف که پس از تشکیل پرونده به مقام قضائی معرفی و با صدور قرار قانونی روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین در پایان از شهروندان خواست توصیه های پلیس را در حفظ و نگهداری اموال خود جدی بگیرند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک موضوع را سریعا با شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت های پلیسی اطلاع دهند.