  1. استانها
  2. قزوین
۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۴۲

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین:

دستگیری ۳ سارق با ۹ فقره سرقت در قزوین

دستگیری ۳ سارق با ۹ فقره سرقت در قزوین

قزوین- فرمانده انتظامی شهرستان قزوین از دستگیری سه سارق داخل و محتویات خودرو و کشف ۹ فقره سرقت در قزوین خبر داد.

سرهنگ محمد قاسم طرهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت داخل و قطعات خودرو در قزوین موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران کلانتری ۱۱ مدرس پس از کسب خبر و جمع آوری اخبار از  منابع و مخبرین موفق به شناسایی و دستگیری سارق شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین افزود: متهم پس از انتقال به واحد تجسس کلانتری در بازجویی های فنی و تخصصی به سه فقره سرقت داخل خودرو اعتراف کرد.

سرهنگ طرهانی تصریح کرد: در اقدامی دیگر ماموران کلانتری ۱۲ بازار نیز طی تحقیقات فنی دو نفر سارق قطعات خودرو را شناسایی و دستگیر کردند.

وی عنوان کرد: سارقان در بازجویی های فنی صورت گرفته به شش فقره سرقت قطعات خودرو اعتراف که پس از تشکیل پرونده به مقام قضائی معرفی و با صدور قرار قانونی روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین در پایان از شهروندان خواست توصیه های پلیس را در حفظ و نگهداری اموال خود جدی بگیرند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک موضوع را سریعا با شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت های پلیسی اطلاع دهند.

کد مطلب 3810151

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها