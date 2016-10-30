خبر ساز شدن پزشکان عمومی درمانگاه میامی

به گزارش خبرنگار مهر، پزشکان عمومی درمانگاه میامی صبح یکشنبه به دلیل آنچه عدم تعیین تکلیف خدمتی و قرارداد کاری با دانشگاه علوم پزشکی شاهرود عنوان شد دست از کار کشیدند و خواستار انعقاد قرار داد رسمی خدمتی با دانشگاه علوم پزشکی به عنوان پزشک مستقر شدند.

دست از کار کشیدن پزشکان صحت دارد

رئیس شورای اسلامی میامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: موضوع دست از کار کشیدن پزشکان بیمارستان میامی صحت دارد و از صبح امروز ارائه خدمات درمانی پزشک عمومی این مجموعه درمانی با اختلال روبرو شده است.

علی اصغری درباره علت این امر بیان داشت: رایزنی‌های صورت گرفته با پزشکان این مجموعه نشان می دهد که ایشان به نداشتن قرار داد خدمتی معترض هستند و معتقدند بدون داشتن قرار داد هیچ مسئولیتی از انجام وظیفه آنها برعهده دانشگاه علوم پزشکی وجود ندارد و در صورت بروز مشکل این پزشکان هستند که باید پاسخگو باشند.

وی افزود: امروز پزشکان مستقر در بیمارستان میامی به دلیل نداشتن قرار داد ثابت کار حتی از نعمت داشتن بیمه هم محروم هستند و عمدتا به صورت خویش فرما بیمه تامین اجتماعی خود را ماهانه واریز می کنند و دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از انعقاد قرار داد خدمتی با آنها طفره می رود.

پزشکان قرار داد خدمتی ندارند

رئیس شورای اسلامی میامی همچنین گفت: نداشتن قرار داد تعهد خدماتی با دانشگاه علوم پزشکی باعث شده تا پزشکان میامی هیچ پشتوانه ای نداشته باشند و در کنار نبود امنیت شغلی، از داشتن بسیاری مزایا در حقوق و دریافتی و بیمه درمانی محروم هستند و از صبح یکشنبه به صورت شیفتی دست از کار کشیده اند.

اصغری افزود: این پزشکان به صورت شیفتی و یکروز در میان به خدمت می پردازند و باید به انتظار نشست و دید که صبح دوشنبه پزشکان شیفت دیگر بر سر کار خود حاضر می شوند و یا همچنان این دست از کار کشیدن در مجموعه درمانی میامی ادامه دارد.

وی بیان داشت: نکته قابل تامل درباره این درمانگاه این است که ریاست دانشگاه علوم پزشکی شاهرود اصلا این مجموعه درمانی را به عنوان بیمارستان به رسمیت نمی شناسد و این مجموعه که بارها و بارها از دهه ۶۰خورشیدی تا کنون توسط اشخاص مختلفی کنگ خورده و افتتاح شده، همچنان در حد یک درمانگاه باقی مانده است و وقتی این بیمارستان و پزشکانش از مسئولان شهرستانی حمایتی نمی بینند از مسئولان کشوری چه انتظاری می توان داشت.

رئیس شورای اسلامی میامی همچنین گفت: بیمارستان میامی ابتدا تحت عنوان بیمارستان ۶۴تخت خوابه در سال های دهه ۶۰کلنگ خورد و سپس در مراحل مختلف با حضور وزیر مسکن و شهرسازی مورد بازدید قرار گرفت و در نهایت به دلیل عدم حمایت مسئولان و توانایی در جذب اعتبارات با عنوان درمانگاه۳۲تخت خوابی در سفر اخیر هیئت دولت مصوب شد اما دانشگاه علوم پزشکی شاهرود زمانی این بیمارستان را تحت حمایت خود قرار می دهد که حداقل ۱۶۰تخت در آن وجود داشته باشد که این امر خارج از توان اعتباری شهرستان است.

دست از کار کشیدن پزشکان صحت ندارد

رئیس مرکز درمانی میامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: موضوع دست از کار کشیدن پزشکان و اعتصاب و مواردی از این دست اصلا در مجموعه درمانی میامی مطرح نیست و تنها یک پزشک عمومی به دلیلی امروز را در سر کار خود حضور نیافته است.

علی محمدحسنی بیان داشت: فقط یک پزشک عمومی در محل کار خود حاضر نشده و دلیل آن هم در دست بررسی قرار دارد.

وی افزود: به هیچ وجه در روند خدمت‌رسانی به بیماران درمانگاه میامی خللی وارد نشده است و پزشکان و تیم درمانی همگی بر سر کار خود حاضر هستند.