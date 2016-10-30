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۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۰۹

معاون اقتصادی و منابع استانداری کهگیلویه وبویراحمد:

فناوران استان در جشنواره ملی فناوری ایرانی تقدیر می شوند

فناوران استان در جشنواره ملی فناوری ایرانی تقدیر می شوند

یاسوج- معاون اقتصادی و منابع استانداری کهگیلویه وبویراحمد گفت: در جشنواره ملی «فناوری ایرانی، کسب و کار ایرانی» از فناوران استان تقدیر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محنائی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این جشنواره که دی ماه سال جاری در تهران برگزار می شود، توانمندی های کهگیلویه وبویراحمد نیز به نمایش گذاشته می شود.

وی بیان داشت: بنیاد نخبگان استان، شرکت های صنعتی استان، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج و خانه صنعت و معدن استان، دانشگاه ها و پارک علم و فناوری در برنامه ریزی ها مشارکت داشته باشند.

محنایی افزود: مراکز آموزش عالی، فناوران، صاحبان ایده ها، مخترعین و همه دانشگاه ها باید در این جشنواره حضورفعال داشته باشند.

کد مطلب 3810154

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