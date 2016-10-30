«ابد و یک روز» جایزه «نت پک» استرالیا را دریافت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «ابد و یک روز» در اولین حضور جهانی خود در ششمین جشنواره فیلم های ایرانی استرالیا موفق به دریافت جایزه «نت پک» از این فستیوال شد.

«ابد و یک روز» اولین تجربه کارگردانی سعید روستایی به تهیه‌کنندگی سعید ملکان است که جایزه نت پک (ارتقای شبکه سینمای آسیا) را در ملبورن از آن خود کرد.

داوران این بخش را ماکسین ویلیامسون (داور جشنواره ابسا و آسیا پاسیفیک)، اندرو پایک (از بزرگترین پخش کننده های فیلم استرالیا) و گراناز موسوی تشکیل دادند.

جشنواره فیلم های ایرانی استرالیا به مدیریت آرمین میلادی و آن دمی گرو از ۲۰ اکتبر (۲۹ مهر) الی ۲۰ نوامبر (۳۰ آبان) در ۶ شهر بریزبن، ملبورن، آدلاید، پرت، سیدنی و کانبرا برگزار می‌شود.