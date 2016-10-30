ردیف اعتبار تجهیزات مراکز فنی وحرفه ای خوزستان بازگردانده شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالنبی سواعدی ظهر امروز یکشنبه در جلسه شورای اشتغال خوزستان با بیان اینکه برنامه های مهم و عملیاتی در سطح روستاهای استان داریم، اظهار کرد: جلسات بسیاری با صنایع استان خوزستان برگزار شد تا در زمینه آموزش نیروی کار اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی کنیم.

وی افزود: به عنوان نمونه می توان اعلام کرد که ۹ هزار و ۸۰۰ نفر را در شرکت گاز آموزش دادیم. همچنین ۵۶۰ نفر به سفارش منطقه آزاد اروند آموزش دادیم.

مدیرکل فنی و حرفه ای خوزستان تصریح کرد: کلیه کارگاه هایی که متناسب با صنایع و ظرفیت های شغلی شهرستان ها است را بهسازی و بخش عمده ای از آنها را فعال کردیم. پیشنویس تفاهمنامه ای را به وزارت نفت دادیم تا آموزش مهارتی را برای آنها نیز در استان خوزستان داشته باشیم.

سواعدی اضافه کرد: آموزش را به اشکال مختلف از جمله در مراکز ثابت، مهارت های پیشرفته آموزش های دانشجویان، آموزش روستایی و عشایری (اقتصاد مقاومتی به منظور توانمندسازی محرومان)، کاهش آسیب های اجتماعی، مؤسسات کارآموزی آزاد (۵۰ سرمایه گذار را برای توسعه آموزش های مهارتی جذب کردیم)، پژوهش و برنامه ریزی و آموزش در صنایع (۶ مرکز آموزش جوار صنایع در خوزستان داریم) را مدنظر داریم.

وی ادامه داد: ردیف اعتباری تجهیزات مراکز از ردیف بودجه استانی حذف شده که تقاضای فعال شدن دوباره آن را داریم چون با توجه به مشکلات موجود نمی توان به اعتبارات ملی اکتفا کرد.

مدیرکل فنی و حرفه ای خوزستان در پایان عنوان کرد: آموزش به دو شکل رسمی و غیررسمی انجام می شود ولی ورود بخش های دولتی به آموزش های مهارتی در حقیقت سرمایه گذاری های فنی و حرفه ای و بخش خصوصی (در قالب آموزشگاه های آزاد) را زیر سؤال برده و در خطر است.