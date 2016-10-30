به گزارش خبرنگار مهر، غزال جعفری ظهر یکشنبه در سمینار آموزشی مدیریت و کاهش مخاطرات سیلاب تصریح کرد: با وجود پیشرفت‌های علمی قابل‌توجه بشر همچنان در مهار سیلاب ناموفق است.

وی با تأکید به اینکه بشر زمانی کنترل سیلاب در ادامه هم‌زیستی و در نهایت تاب‌آوری در مقابل سیلاب را مطرح کرده است، ادامه داد: در واقع به دلیل ساخت‌وسازهای بی‌رویه و واگذاری اراضی محدوده رودخانه‌ها هر قدر جلوتر رفتیم در مهار سیلاب ناموفق‌تر بودیم.

مدیرکل مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به اینکه یکی از دلایل تشدید خسارت سیلاب مشکلاتی است که به رودخانه‌های عبوری شهری وارد شده است، اضافه کرد: از ۱۴۶ هزار کیلومتر آبراه موجود در کشور، هزار و ۷۰۰ کیلومتر از آن از مناطق شهری عبور می‌کند.

به گفته جعفری طی دهه‌های اخیر تغییر مسیر رودخانه‌های شهری، تغییر ساماندهی، ساخت‌وسازهای غیرمجاز، سرپوشیده کردن رودخانه‌ها با هدف کاهش ترافیک شهری، هرز مسیرها و آبراه‌ها و بی‌توجهی به ویژگی‌های ساختاری رودخانه به تشدید سیلاب منجر شده است.

وی با اشاره به مثال‌های متعدد از سیلاب‌های واقع شده در کشور اضافه کرد: متأسفانه در سال گذشته وقوع سیلاب به غیر از خسارت‌های مادی قابل‌توجه جان ۴۶ نفر از هم‌وطنان ما را گرفته است و به ویژه در سه استان مازندران، تهران و خراسان رضوی میزان تلفات جانی بیشتر است.

مدیرکل مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران با تأکید به اینکه طبیعت خود بهترین ابزار کنترل سیلاب است، ادامه داد: انتظار می‌رود برای مهار سیلاب به وضعیت رودخانه‌های داخل شهری توجه داست و از تغییر مسیر و ساخت‌وسازهای غیرقانونی حریم رودخانه‌ها خودداری کرد.

جعفری با بیان اینکه تاکنون مطالعات بستر تنها در ۴۲ هزار کیلومتر از رودخانه‌ها انجام شده است، افزود: این در حالی است که تهدید سیلاب به قوت خود باقی است و به عنوان مثال وقوع آن در تهران تکان‌دهنده خواهد بود.