مناظرات امام رضا(ع) در کتاب «نسیم رضوان» تحلیل و بررسی می شود

بیش از ۲۵۰ مقاله به دبیرخانه همایش مناظرات رضوی ارسال شد که پس از داوری ۱۴۰ مقاله به مرحله داوری راه یافتند و چکیده این مقالات در این مجموعه چاپ و منتشر شده است.

کتاب مقالات برگزیده دومین همایش گفت و گو و مناظرات رضوی که در ۱۰۰۰ نسخه توسط انتشارت محقق اردبیلی شهر اربیل منتشر شده، توسط سعید نوریان گردآوری شده است و سید ناصر اسحاقی ویرایش آن را برعهده داشته است.

در این کتاب علاوه بر چکیده مقالات، یادداشت هایی از حضرت آیت عاملی نماینده ولی فقیه و امام جمعه اردبیل، سید جواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع) همراه با مقدمه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل که دبیری همایش گفت و گو و مناظرات رضوی را برعهده داشته است، به چشم می خورد.

۵۰۰ نسخه از کتاب نسیم رضوان در آیین اختتامیه همایش ملی گفت و گو و مناظرات رضوی در بین شرکت کنندگان این همایش توزیع شده است و بقیه نسخه ها نیز برای منتخبان این همایش و پژوهشگران حوزه فرهنگ رضوی ارسال خواهد شد.

دومین همایش گفت و گو و مناظرات رضوی از برنامه های پژوهشی جشنواره بین المللی امام رضا(ع) است که به میزبانی اردبیل برگزار شد.