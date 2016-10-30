مناظرات امام رضا(ع) در کتاب «نسیم رضوان» تحلیل و بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در آیین اختتامیه همایش ملی گفت و گو و مناظرات رضوی که با حضور آیت الله عاملی نماینده ولی فقیه و امام جمعه اردبیل، سید جواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع) و دیگر مقامات استانی در شهر اردبیل برگزار شد از کتاب نسیم رضوان رونمایی شد.
بیش از ۲۵۰ مقاله به دبیرخانه همایش مناظرات رضوی ارسال شد که پس از داوری ۱۴۰ مقاله به مرحله داوری راه یافتند و چکیده این مقالات در این مجموعه چاپ و منتشر شده است.
کتاب مقالات برگزیده دومین همایش گفت و گو و مناظرات رضوی که در ۱۰۰۰ نسخه توسط انتشارت محقق اردبیلی شهر اربیل منتشر شده، توسط سعید نوریان گردآوری شده است و سید ناصر اسحاقی ویرایش آن را برعهده داشته است.
در این کتاب علاوه بر چکیده مقالات، یادداشت هایی از حضرت آیت عاملی نماینده ولی فقیه و امام جمعه اردبیل، سید جواد جعفری مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع) همراه با مقدمه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل که دبیری همایش گفت و گو و مناظرات رضوی را برعهده داشته است، به چشم می خورد.
۵۰۰ نسخه از کتاب نسیم رضوان در آیین اختتامیه همایش ملی گفت و گو و مناظرات رضوی در بین شرکت کنندگان این همایش توزیع شده است و بقیه نسخه ها نیز برای منتخبان این همایش و پژوهشگران حوزه فرهنگ رضوی ارسال خواهد شد.
دومین همایش گفت و گو و مناظرات رضوی از برنامه های پژوهشی جشنواره بین المللی امام رضا(ع) است که به میزبانی اردبیل برگزار شد.
