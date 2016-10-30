۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۱۶

حجت الاسلام علوی در جمع وابستگان نظامی:

وابستگان نظامی ایران نقش مهمی برای کاهش تهدیدات منطقه ای دارند

وزیر اطلاعات گفت: وابستگان نظامی و نمایندگان دفاعی ایران در راستای حفظ دستاوردها و کاهش سطح تهدیدات منطقه ای نقش مهم و اثرگذاری به عهده دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات کشورمان در دومین روز از همایش مشترک وابستگان نظامی و نمایندگان دفاعی و انتظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفت: ارزشهای دینی و فرهنگ ایثار و شهادت مبنای اقتدار و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در عرصه دیپلماسی است.

وی در این همایش با تاکید بر اهمیت ویژه دیپلماسی نظامی در معادلات بین المللی تصریح کرد: وابستگان نظامی و نمایندگان دفاعی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران در راستای حفظ دستاوردها، منافع ملی، بهره برداری از فرصت های پیش رو و کاهش سطح تهدیدات منطقه ای علیه کشورمان نقش مهم و اثرگذاری به عهده دارند که لازم است با تلاش مضاعف و همدلی و هم افزایی لازم  این نقش را پویاتر سازند.

علوی در ادامه با تاکید بر وجود هماهنگی و تعامل بسیار مناسب بین نهادهای امنیتی، نظامی، انتظامی و مسئولان سیاسی کشور در جهت ارتقای دیپلماسی فعال سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان؛ از برگزارکنندگان نخستین همایش مشترک وابستگان نظامی و نمایندگان دفاعی و انتظامی نیروهای مسلح تقدیر و تشکر کرد و افزود: این همایش حرکت ارزشمندی در مسیر همدلی و هم افزایی بیشتر بوده و امیدواریم نتایج پرباری به همراه داشته باشد.    

