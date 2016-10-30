به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی ظهر یکشنبه در حاشیه سفر به عسلویه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برگزاری انتخابات یکی از مهمترین برنامههای وزارت کشور است که تلاش داریم این مهم با بهترین کیفیت برگزار شود.
وی با اشاره به برگزاری سالم و بیطرفانه انتخابات در هفتم اسفندماه سال قبل، بیان کرد: در انتخابات پیش رو نیز تلاش داریم که انتخاباتی سالم با رعایت کامل بیطرفی برگزار شود.
قائم مقاوم وزیر کشور از آغاز فعالیتهای ستاد انتخابات کشور از اواخر آذرماه یا اوایل دیماه خبر داد و اضافه کرد: با فرمان وزیر کشور، ستاد انتخابات فعالیت خود را آغاز میکند.
وی از بررسی وضعیت عملکرد فرمانداران و استانداران و شناسایی نقاط ضعف و قوت در سفرهای استان خبر داد و افزود: در نشست با فرمانداران و بخشداران استان بوشهر اولویت کاری وزارت کشور مورد بررسی قرار میگیرد.
مقیمی ادامه داد: تلاش ویژهای برای رفع مشکلات جامعه کارگری داریم و در این راستا از همه ظرفیتها برای رفع مشکلات این بخش در نقاط مختلف کشور استفاده میکنیم.
