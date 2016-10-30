به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحیمی امروز یکشنبه در جمع اعضای شورای ICT استان کرمانشاه اظهار داشت: نوآوری و فناوری موتور محرکه توسعه ICT در دنیاست نه فیبر نوری و دیتاسنتر.

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای استان‌ها کارگروه یا شورای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در زیرمجموعه شورای برنامه ریزی تشکیل دهد.

رحیمی با اشاره به عقب ماندگی تاریخی استان کرمانشاه گفت: کلنگ مرکز دیتاسنتر ما دو سال است که به زمین خورده اما هنوز تغییرات و پیشرفتی مشاهده نکردیم و امیدواریم در بازه زمانی مناسبی تحویل استان شود.

وی با اشاره به اینکه صادرات نیمی از کالاهای کشور به عراق از مرزهای استان کرمانشاه انجام می‌شود، گفت: ما هنوز در شیخ صله، شوشمی و سومار فیبر نوری نداریم.

انتقاد از پوشش نامناسب آنتن دهی موبایل و اینترنت در کرمانشاه

رحیمی با انتقاد از عدم پوشش مناسب آنتن دهی موبایل و اینترنت در استان کرمانشاه گفت: پوشش مناسبی در بحث اینترنت و آنتن دهی موبایل نداریم در حالیکه استان‌های دیگر اینچنین نیست و نباید با ارائه آمار و ارقام سرخودمان را کلاه بگذاریم.

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه گفت: اینکه یک تاجر یا صنعت‌گر وارد استان ما شود و اینترنتش قطع باشد خیلی بد است و نیازمند نگاهی جدید به حوزه نوآوری هستیم.

رحیمی با اشاره به وجود بیش از ۱۰ هزار فارغ‌التحصیل نرم افزار و سخت افزار و سایر حوزه‌های مرتبط با ICT در استان گفت: معافیت‌های عوارض گمرکی شامل ماشین آلات می‌شود اما ماشین‌آلات حوزه ICT چرا باید عوارض گمرکی بدهند.

وی همچنین به قدرت و رشد حوزه فناوری ارتباطلات و اطلاعات در هند اشاره کرد و افزود: ۸۰ میلیارد دلار صادرات نرم افزاری در هندوستان نشان می‌دهد که چقدر در حوزه نرم افزار کار می‌کنند.

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه تصریح کرد: باید نگاه ما به حوزه فناوری ارتباطلات و اطلاعات نگاهی نرم افزاری و منتهی به اشتغال و تولید ثروت باشد.

کل درآمدهای کشور ۳۰ میلیارد دلار و معادل حقوق کارمندان و هدفمندی یارانه‌هاست

وی گفت: نگاه مدیریان و بخش خصوصی نیز در این حوزه مهم است متاسفانه حتی فرآیند پورتال استانداری کرمانشاه نیز از خارج از استان تهیه شد در حالیکه ادعای مجازی بودن استان هم مطرح است. بنده بحث پشتیبانی پورتال را با یک سوم قیمت پیشنهادی سایر استان‌ها به متقاضیان استان خودمان واگذار کردم.

رحیمی گفت: مسئولان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان باید در جهت تولید ثروت، رفاه و ایجاد اشتغال تلاش کنند نه اینکه به ارائه چند گزارش کار اقدام شود.

این مسئول همچنین بیان کرد: کل درآمدهای کشور امسال ۳۰ میلیارد دلار بوده و این عدد معادل حقوق کارمندان و هدفمندی یارانه هاست که هدفمند هم نشده است.

بخش خصوصی باید مطالبه‌گر باشد

رحیمی خواستار تزریق کمک‌های فنی و اعتباری به حوزه ICT استان کرمانشاه شد و افزود: متاسفانه شرکت‌های حوزه ICT ما یارانه به چشم ندیدند و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید توجه بیشتری به حوزه ICT استان داشته باشد.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی باید مطالبه‌گر باشد، گفت: هرزمان کاری را به دست بخش خصوصی دادیم به نتیجه رسید اما همین که کار دولتی و نیمه دولتی شد به نتیجه نرسیدیم.

رحیمی با اشاره به اینکه کرمانشاه بالاترین نرخ بیکاری را دارد، افزود: حوزه‌ ICT می‌تواند بخش مهم و پایداری از اشتغال استان را حل کند و تولید ثروت شود.