علیرضا علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سؤال که چه تمهیداتی می‌توان برای کاهش قطعی برق در وقوع حوادث اندیشید، تصریح کرد: در سطح استان اردبیل شش هزار کیلومتر شبکه برق‌رسانی اجرا شده است که همگی هوایی است.

وی افزود: رویدادهایی از جمله بارش سنگین برف و شکسته شدن درختان موجب اتصال سیم‌های برق و قطعی شد و برای رفع آن می‌توان کابل‌ها را زمینی کرد.

مدیرعامل توزیع برق استان متذکر شد: البته هر راهکاری مزایا و معایب خود را دارد بطوریکه کابل هوایی در معرض دید است و سریع ترمیم می‌شود اما کابل زمینی هر چند ایمن‌تر است با وقوع یک زلزله ممکن است قطعی به مراتب بیشتری را به دنبال داشته باشد.

علیزاده با اشاره به هزینه پنج برابری اجرای کابل زمینی اضافه کرد: راهکار دیگر کابل‌های خود نگه‌دار است که در استان اردبیل فقط در هزار و ۲۰۰ کیلومتر اجرا شده است.

وی افزود: در نظر داریم تا نیمه اول سال آینده دو هزار کیلومتر دیگر نیز کابل خود نگه‌دار اجرا کنیم که البته مستلزم تأمین هزینه است.

مدیرعامل توزیع برق استان متذکر شد: در بارش سنگین برف نیز هر منطقه‌ای که کابل خود نگه‌دار اجرا شده بود از جمله شهر سرعین که بیشترین بارش را داشت، قطعی برق نداشتیم.