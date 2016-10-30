  1. استانها
  2. خوزستان
۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۱۶

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان:

قانون مدونی برای به کارگیری نیروهای بومی وجود ندارد

قانون مدونی برای به کارگیری نیروهای بومی وجود ندارد

اهواز ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: چون قانون مدونی برای جذب و به کارگیری نیروی بومی نیست نمی توان از اهرم های فشار استفاده کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله حسن زاده ظهر امروز یکشنبه در جلسه شورای اشتغال خوزستان اظهار کرد: قانون، ضمانت اجرایی کارها است و باید نسبت به آن تمکین کرد.

وی افزود: در صندوق توسعه ملی، سال گذشته ۸۷ قرارداد با ۱۷ بانک عامل به سپرده گذاری چهار هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان بود که ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تسهیلات پرداخت شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان تصریح کرد: امسال با ۱۰ بانک مبلغ ۲ هزار و ۳۰ میلیارد تومان مصوب شد که نرخ تسهیلات با توجه به هر بخش متفاوت است مثلا برای صنعت نرخ ۱۶ درصدی را در نظر گرفته اند.

کد مطلب 3810178

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها