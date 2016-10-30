قانون مدونی برای به کارگیری نیروهای بومی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله حسن زاده ظهر امروز یکشنبه در جلسه شورای اشتغال خوزستان اظهار کرد: قانون، ضمانت اجرایی کارها است و باید نسبت به آن تمکین کرد.

وی افزود: در صندوق توسعه ملی، سال گذشته ۸۷ قرارداد با ۱۷ بانک عامل به سپرده گذاری چهار هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان بود که ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تسهیلات پرداخت شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان تصریح کرد: امسال با ۱۰ بانک مبلغ ۲ هزار و ۳۰ میلیارد تومان مصوب شد که نرخ تسهیلات با توجه به هر بخش متفاوت است مثلا برای صنعت نرخ ۱۶ درصدی را در نظر گرفته اند.