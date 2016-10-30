اختتامیه مرحله منطقه ای مسابقات ملی مناظره دانشجویی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی، مرحله منطقه ای مسابقات ملی مناظره دانشجویی استان تهران، با معرفی تیم های اول، دوم و تیم اخلاق به کار خود پایان می دهد.

این مسابقه بین دو تیم از دانشگاه تهران و دو تیم از دانشگاه امام صادق(ع) با عنوان های «بینات»، «جیم»، «پرسا» و «مسطور» برگزار خواهد شد.

«استفاده از زور برای نهادینه کردن قانون مجاز است»، «جدایی دین از سیاست موجب بی اخلاقی سیاستمداران می شود» و «توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی مقدم است» عناوین گزاره هایی است که در این مرحله از مسابقات مناظره دانشجویی در مورد آن ها بحث و گفتگو می شود.

مراسم اختتامیه مسابقات ملی مناظره دانشجویی استان تهران، از ساعت ۱۳ روز دوشنبه و سه شنبه ۱۰ و ۱۱ آبان ماه جاری در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار می شود.

سعید پورعلی، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی، امین مقدسی، رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و مهدی فیض، رئیس مرکز فرهنگی دانشجویی امام، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی از داوران این مرحله از مسابقات ملی مناظره دانشجویی خواهند بود.

همچنین جوایز تیم های اول، دوم و اخلاق به ترتیب؛ یک و نیم میلیون تومان، یک میلیون تومان و پانصد هزار تومان خواهد بود که پس از شناسایی تیم های برتر طی مراسمی به آن ها تقدیم خواهد شد.