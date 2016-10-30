رئیس جهاد کشاورزی لرستان به خاطر برکناری معاونش ممنوع الجلسه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد غضنفری پیش از ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران در سخنانی عزل و نصب صورت گرفته در جهاد کشاورزی استان را بدون ادله کاری و کارشناسی عنوان کرد و اظهار داشت: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان باید دلایل منطقی برای ایجاد تغییر در یکی از مهم ترین دستگاه های استانی که در زمینه اقتصاد مقاومتی هم بسیار موثر است را بیان کند و این در حالیست که تا کنون چنین اقدامی انجام نداده است.

به هر دستگاهی که برای دولت حاشیه ایجاد کند واکنش نشان می دهیم

وی ادامه داد: معاونی که از جهاد کشاورزی لرستان عزل شده، معاون اداری مالی و مسئول هزینه بوده و حتی مسئول تامین اعتبار سازمان هم نیست، پس رئیس سازمان جهاد کشاورزی باید ادله کافی به مسئولان استان و به ویژه مدیریت ارشد استان در این زمینه را ارائه کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری لرستان با بیان اینکه مدارک تحصیلی فرد منصوب شده در این معاونت حتی مرتبط با حوزه اداری مالی نیست، گفت: مدارک این فرد در حوزه دام است و به طور حتم معاون جدید این اداره تخصص و تجربه کاری در این زمینه را ندارد.

غضنفری با تاکید بر اینکه هر دستگاهی که بخواهد در مسیر کار و اجرای برنامه ها و سیاست های دولت ایجاد حاشیه کند، به طور حتم ما نسبت به آن واکنش نشان می دهیم ادامه داد: از ابتدای ورود عبدالرضا بازدار به جهاد کشاورزی لرستان ما به طور مفصل با وی صحبت کردیم که اگر قرار است تغییری در جهاد کشاورزی استان صورت بگیرد، در راستای تبدیل وضعیت به احسن باشد نه اینکه فردی که حتی سوابق مرتبط ندارد، در قسمتی منصوب شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی باید مجری سیاست های دولت باشد

وی در ادامه سخنان خود به نحوه انتصاب و حضور عبدالرضا بازدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی به استان لرستان اشاره کرد و گفت: وی از جمله مدیرانی بود که در دولت نهم و دهم سمت داشتند و چون استاندار از من خواسته بودند که از جهادکشاورزی به معاونت امور اقتصادی استانداری بیایم و در مورد گزینه های مناسب برای جهاد کشاورزی نظر بدهیم، در ابتدا گزینه های بومی معرفی کردیم.

غضنفری اضافه کرد: متاسفانه به دلایل مختلفی وزارت جهادکشاورزی از انتخاب مدیر بومی خودداری کرد و باز هم مدیریت ارشد استان خواستند که از مجموع چند گزینه غیر بومی برای انتخاب رئیس جهاد کشاورزی، به انتخاب بپردازیم.

وی ادامه داد: از میان گزینه های غیربومی هم با توجه به شناختی که از قبل از عبدالرضا بازدار در جهاد کشاورزی شهرستان ها و استان ایلام داشتم، از وی با توجه به اینکه کار در ایلام از نظر فرهنگی، جغرافیایی و ... تا حدودی شبیه لرستان بود خواستیم که وارد جهادکشاورزی استان شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری لرستان با بیان اینکه از همان ابتدا از رئیس سازمان جهاد کشاورزی خواستیم که مجری برنامه های دولت باشد اضافه کرد: عبدالرضا بازدار هم در ابتدا این فرض ها را در نظر گرفت و پذیرفت ولی در ارتباط با این عزل چون ادله ای برای این کار نداشته و حتی بعد از درخواست ما برای علت این کار هم، دلیلی ارائه نکرد، از ورود وی به استانداری ممانعت می کنیم.

«عبدالرضا بازدار» همچنان ممنوع الورود به جلسات است

غضنفری ادامه داد: علاوه بر این در سایر ادارات و دستگاههایی که جلسات مرتبط با این حوزه برگزار می شود، عبدالرضا بازدار همچنان حق ورود ندارد.

وی گفت: مدیر باید از همه ظرفیت ها در مباحث کارشناسی بهره بگیرد و در حوزه مدیریت باید با دولت همسو باشد نه اینکه با دولت زاویه بگیرد چرا که حلقه مدیریتی دولت به هم پیوسته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری لرستان افزود: این عزل در راستای بهبود وضعیت صورت نگرفته و هیچ ادله ای ارائه نشده و از آنجا که با وزارت جهاد کشاورزی هم مکاتبه شده و تا تعیین تکلیف نهایی عبدالرضا بازدار همچنان ممنوع الورود به استانداری و جلسات استان است.