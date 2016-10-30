روند تهیه تعرفه عوارض شهری در استان نامطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، علی عسکری ظهر یکشنبه در جمع مدیران شهری یاسوج افزود: ارائه و تصویب نکردن به موقع تعرفه عوارض و بودجه شهرداریها وشوراهای اسلامی از نقاط ضعف شهرداری ها است.

وی بیان داشت: برخی عوارض تعیین شده توسط شهرداریها واقع بینانه نیست و باید در راستای تنظیم نرخنامه عوارض وشفاف سازی و رفع ابهام برای شهروندان، مطالعه و بررسی شرایط و ضوابط به موقع انجام شود.

عسکری تصریح کرد: کمرنگ بودن مبحث حسابرسی شهرداریها نیز از دیگر نقاط ضعف حوزه مالی است.

وی انتخاب حسابرس معتبر وذیصلاح را از وظایف شورای اسلامی عنوان کرد و گفت: بهتر است حوزه های امور مالی شهرداریها در این راستا خود پیش قدم شده و خواستار حسابرسی سالانه باشند.

عسکری افزود: حوزه های امور مالی شهرداریها باید به موقع گزارش عملکرد مالی تکمیلی سالیانه را به فرمانداریها واستانداری اعلام کنند.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه ضوابط بودجه سال ۹۵ به شهرداریها ابلاغ شده است، تدوین سند و تامین بودجه باید به موقع انجام شود.

عسکری تدوین، تهیه وتصویب بودجه های سالانه شهرداریها وشوراهای اسلامی را لازمه استفاده از منابع مالی شهرداری ها عنوان کرد.