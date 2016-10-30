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۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۱۱

معاون امور شهری وشوراهای استانداری کهگیلویه و بویراحمد:

روند تهیه تعرفه عوارض شهری در استان نامطلوب است

روند تهیه تعرفه عوارض شهری در استان نامطلوب است

یاسوج- معاون امور شهری وشوراهای استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: روند تهیه تعرفه عوارض شهری در استان نامطلوب است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی عسکری ظهر یکشنبه در جمع مدیران شهری یاسوج افزود: ارائه و تصویب نکردن به موقع تعرفه عوارض و بودجه شهرداریها وشوراهای اسلامی از نقاط ضعف شهرداری ها است.

وی بیان داشت: برخی عوارض تعیین شده توسط شهرداریها واقع بینانه نیست و باید در راستای تنظیم نرخنامه عوارض  وشفاف سازی و رفع ابهام  برای شهروندان، مطالعه و بررسی شرایط و ضوابط به موقع انجام شود.

عسکری تصریح کرد: کمرنگ بودن مبحث حسابرسی شهرداریها نیز از دیگر نقاط ضعف حوزه مالی است.

وی انتخاب حسابرس معتبر وذیصلاح را از وظایف شورای اسلامی عنوان کرد و گفت: بهتر است حوزه های امور مالی شهرداریها در این راستا خود پیش قدم شده و خواستار حسابرسی سالانه باشند.

عسکری افزود: حوزه های امور مالی شهرداریها باید به موقع گزارش عملکرد مالی تکمیلی سالیانه را به فرمانداریها  واستانداری اعلام کنند.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه ضوابط بودجه سال ۹۵ به شهرداریها ابلاغ شده است، تدوین سند و تامین بودجه باید به موقع انجام شود.

عسکری تدوین، تهیه وتصویب بودجه های سالانه شهرداریها وشوراهای اسلامی را لازمه استفاده از منابع مالی شهرداری ها عنوان کرد.

کد مطلب 3810181

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