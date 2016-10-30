به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد مرکزی اربعین حسینی استان قزوین با تأکید بر این‌که باید اهداف امام حسین (ع) در ایام اربعین تبیین و تشریح شود، اظهار کرد: اگر اهداف اباعبدالله‌الحسین (ع) را در جامعه تبیین کنیم، شرکت‌کنندگان در پیاده‌روی اربعین، و همه کسانی که در داخل کشور حضور دارند، لیبک گوی «هل من ناصر ینصرنی» امام حسین (ع) خواهند بود.

وی تصریح کرد: اگر در رفتار، گفتار و همه ابعاد زندگی در مسیر اهداف قیام اباعبدالله قرار بگیریم و کارهایمان را با اخلاص و ایمان بالا انجام دهیم، می‌توانیم اثر لازم و مطلوب را داشته باشیم.

امام‌جمعه قزوین به اهداف قیام عاشورا اشاره و یادآور شد: امام حسین (ع) اصلاح امور جدشان را یکی از اهداف قیام عاشورا معرفی کرده‌اند و این که در عصر حاضر با سلطه استکبار و نفوذ آن‌ها در کشورهای اسلامی مواجه هستیم، به معنای این است که با تحقق این هدف امام فاصله داریم.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با بیان این‌که «امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر» از دیگر اهداف قیام امام حسین (ع) است، اذعان کرد: اگر اهداف اباعبدالله‌الحسین (ع) در جامعه تزریق شود، مشکلات اقتصادی، اجتماعی و معضلاتی نظیر طلاق برطرف خواهد شد و در نهایت جامعه به رشد و تعالی فکری دست پیدا خواهد کرد.

وی اضافه کرد: بزرگ‌ترین منکری که در عصر حاضر وجود دارد همان سیطره کفر و استکبار و نفوذ آن‌ها در کشورهای اسلامی است و به هر میزانی که سیطره آن‌ها در هم شکسته شده، به همان اندازه امنیت در کشورهای اسلامی توسعه یافته و پایدار شده است.

آیت‌الله عابدینی افزود: ایام اربعین فرصت مناسبی برای تشریح و آگاهی بخشی جامعه اسلامی در خصوص پروژه نفوذ و سیطره دشمن است و باید با برنامه‌ریزی دقیق از این فرصت به خوبی بهره‌مند شویم.

امام‌جمعه قزوین اهداف امام حسین (ع) را متعلق به همه دوران‌ها و عصرها دانست و بیان کرد: اهداف اباعبدالله با متوقف شدن در سال ۶۰ محقق نشده و ترویج نمی‌یابد و برای رسیدن به این هدف باید به این معنا توجه کنیم که نگاه سلطه‌جویانه امام حسین (ع) به عصر ما نیز مربوط می‌شود.

وی با اشاره به راهپیمایی‌های پیش از انقلاب علیه نظام شاهنشاهی، اظهار کرد: یقیناً همان‌گونه که تظاهرات چندنفره مردم پیش از انقلاب در نهایت به سیل خروشانی تبدیل شد و شاه را سرنگون کرد، پیاده‌روی اربعین نیز در نهایت قدس، مکه و مدینه را آزاد خواهد کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین گفت: بسیاری از مردم بدون داشتن مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی در ایام اربعین زحمات زیادی را متحمل می‌شوند و باید کارهایی که از سوی آن‌ها انجام می‌شود مورد توجه قرار گیرد و در این جلسات نیز از حضور آن‌ها استفاده شود.

در این جلسه مسئولان بر ثبت نام از طریق سامانه سما و خروج قانونی از کشور تأکید کردند.

به گفته مسئولان در استان قزوین تاکنون ۸ هزار نفر در سامانه سما ثبت نام کرده‌اند.