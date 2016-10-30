۹۳۲ میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه اقتصادی گلستان پرداخت می شود

خان‌علی رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون پرداخت ۹۳۲ میلیارد تومان تسهیلات به ۸۴۵ بنگاه اقتصادی و واحد تولیدی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مصوب شده و این واحدهای تولیدی و صنعتی به بانک‌ها معرفی‌شده‌اند.

مدیر امور شعب بانک ملی گلستان افزود: تاکنون سیستم بانکی استان گلستان همکاری و مساعدت لازم را با واحدهای تولیدی داشته است.

وی بابیان اینکه این بنگاه‌ها در حوزه صنعت و معدن، جهاد کشاورزی و گردشگری فعالیت دارند، ادامه داد: ۲۳۴ واحد تولیدی و اقتصادی برای دریافت ۲۵۸ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه ثابت و ۶۱۱ واحد ۶۴۷ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش به بانک‌های استان معرفی‌شده‌اند.

رشیدی اضافه کرد: ۵۰۷ واحد تولیدی و اقتصادی حوزه صنعت و معدن برای دریافت ۵۷۷ میلیارد تومان تسهیلات و ۲۰۸ واحد تولیدی و اقتصادی حوزه جهاد کشاورزی برای دریافت ۳۴۱ میلیارد تومان تسهیلات به بانک‌های استان معرفی‌شده‌اند.

مدیر امور شعب بانک ملی گلستان بابیان اینکه بیشترین پرونده پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و اقتصادی گلستان مربوط به بانک ملی است، تصریح کرد: تاکنون پرونده پرداخت تسهیلات ۲۵۷ واحد تولیدی و صنعتی استان به بانک ملی ارجاع شده است که میزان تسهیلات آن‌ها دو میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان است.

به گفته دبیر شورای هماهنگی بانک‌های گلستان تاکنون ۹۱ واحد تولیدی و اقتصادی از دریافت ۸۲ میلیارد تومان تسهیلات انصراف داده‌اند که در آخرین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید از لیست خارج شدند.

وی بابیان اینکه ۲۱ درصد از منابع استان در بانک ملی است، خاطرنشان کرد: تاکنون ۲۵۲ میلیارد تومان تسهیلات به ۱۹۰ واحد تولیدی و صنعتی استان پرداخت‌شده است.