۴۱ نیروی امنیتی افغانستان تسلیم طالبان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «افق»، ۴۱ سرباز ارتش ملی افغانستان در شهر «چوره» ولایت «ارزگان» تسلیم گروه طالبان شدند.

مقامات ولایت ارزگان ضمن تایید این خبر گفتند که این سربازان دو ماه پیش در محاصره طالبان قرار گرفته بودند و دولت افغانستان برای نجات آنان از محاصره طالبان کاری انجام نداد و سرانجام روز گذشته به طالبان پیوستند.

این مقامات همچنین اعلام کردند که این سربازان مهمات و سلاح های خود را نیز تسلیم طالبان کرده اند.

لازم به ذکر است که ولایت ارزگان در دو ماه گذشته شاهد جنگ های شدید بین نیروهای امنیتی افغانستان و گروه طالبان بود و این گروه یک ماه پیش توانست تا بخش هایی از شهر «ترینکوت» مرکز این ولایت را نیز تصرف کند. اما نیروهای امنیتی افغانستان توانستند طالبان را از مرکز شهر به عقب برانند.