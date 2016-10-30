  1. سیاست
  2. مجلس
۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۲۲

روز سه شنبه؛

روحانی در جلسه رای اعتماد حضور می یابد/ پخش زنده جلسه از شبکه خبر

روحانی در جلسه رای اعتماد حضور می یابد/ پخش زنده جلسه از شبکه خبر

مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور رئیس جمهور در جلسه رای اعتماد سه وزیر پیشنهادی دولت، از پخش زنده این جلسه از صدا و سیما خبر داد.

مهدی کیایی مدیرعامل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش گفت: با درخواست صدا و سیما برای پخش زنده جلسه رای اعتماد موافقت شده و جلسه مذکور از شبکه خبر و البته مانند سایر جلسات علنی از رادیو فرهنگ پخش زنده خواهد شد.

به گزارش مهر، جلسه رای اعتماد به صالحی امیری، دانش آشتیانی و سلطانی فر برای تصدی وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان سه شنبه یازدهم آبان ساعت ۸  صبح برگزار خواهد شد.

در جلسه رای اعتماد، رئیس جمهور، وزرای پیشنهادی و مخالفان و موافقان صحبت خواهند کرد و احتمالاً جلسه مذکور در نوبت عصر سه شنبه نیز ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 3810186

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها