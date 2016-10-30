روحانی در جلسه رای اعتماد حضور می یابد/ پخش زنده جلسه از شبکه خبر

مهدی کیایی مدیرعامل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش گفت: با درخواست صدا و سیما برای پخش زنده جلسه رای اعتماد موافقت شده و جلسه مذکور از شبکه خبر و البته مانند سایر جلسات علنی از رادیو فرهنگ پخش زنده خواهد شد.

به گزارش مهر، جلسه رای اعتماد به صالحی امیری، دانش آشتیانی و سلطانی فر برای تصدی وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان سه شنبه یازدهم آبان ساعت ۸ صبح برگزار خواهد شد.

در جلسه رای اعتماد، رئیس جمهور، وزرای پیشنهادی و مخالفان و موافقان صحبت خواهند کرد و احتمالاً جلسه مذکور در نوبت عصر سه شنبه نیز ادامه خواهد یافت.