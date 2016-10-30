رقابت های ورزشی کارمندان دولت در قزوین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت ها گرامیداشت شهید ورزشکار مدافع حرم، حمیدسیاهکالی مرادی در رشته های دارت و طناب کشی از امروز در سالن بابایی قزوین آغاز شد.

در روز نخست این مسابقات ۱۲۶ ورزشکار از ۲۱ استان کشور در رشته دارت بانوان با هم رقابت می کنند.

مسابقات دارت آقایان پس فردا و رقابت های طناب کشی هم هفته آینده در دو بخش بانوان و آقایان در سالن شهید بابایی برگزار خواهد شد.

فوتسالیست قزوینی به لیگ قطر پیوست

محمد طاهری فوتسالیست قزوینی با عقد قراردادی به تیم فوتسال العربی قطر پیوست.

طاهری به همراه تیم فوتسال کشاورز قزوین سابقه بازی در رقابت های دسته اول امید ها و بزرگسالان کشور را در کارنامه دارد.

انتخابات هیئت کشتی استان هفته آینده برگزار می شود

به گفته سرپرست هیئت کشتی استان، مجمع انتخابات رئیس هیئت کشتی استان، ۱۸ آبان برگزار خواهد شد.

رسولی گفت : این مجمع با حضور رضا لایق دبیر فدراسیون کشتی و با شرکت ۴ کاندید برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: حیدری، نعمتی نژاد، قدمی و طاهرخانی کاندیدهای این مجمع هستند.

رئیس هیئت بدمینتون شهرستان قزوین منصوب شد

طی حکمی از سوی هیئت بدمینتون استان و اداره ورزش وجوانان شهرستان قزوین، رضا میوه چین بعنوان رئیس هیئت شهرستان قزوین منصوب شد.

نایب قهرمانی تیم باشگاه المهدی اقبالیه در رقابت های شوتوکان ساساکی قهرمانی کشور

در سیزدهمین دوره این مسابقات، باشگاه المهدی اقبالیه به نمایندگی از استان شرکت و با کسب ۹عنوان اولی، ۳ نایب قهرمانی و ۶ مقام سومی بعد از تهران در مکان دوم قرارگرفت.

این رقابت ها با شرکت بیش از ۱۰۰ کاراته کا سبک ساساکی شوتوکان در تهران برگزار شد.