بیشترین عملیات امداد هوایی کشور مربوط به استان لرستان است

حسن رضا مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه موقعیت و توپوگرافی کوهستانی استان موجب شده کار امدادرسانی در آن با مشکل انجام شود، اظهار داشت: به دلیل وجود مناطق صعب العبور در استان بیشترین عملیات امداد هوایی کل کشور مربوط به استان لرستان است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر یک بالگرد ۲۰۵ در استان مستقر بوده و کار امداد هوایی توسط آن صورت می گیرد، بیان داشت: این بالگرد تنها قابلیت اعزام و انتقال حداکثر پنج نفر را دارد و پاسخگوی نیاز استان نیست.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان با یادآوری اینکه با هماهنگی هایی صورت گرفته از سوی سازمان جمعیت هلال احمر کشور خرید شش بالگرد برای سایر استان ها محقق شده است، عنوان کرد: با پیگیری های استاندار لرستان قول مساعد داده شده که یک بالگرد ۴۱۲ که جدیدا خریداری شده در اختیار جمعیت هلال احمر استان قرار داده شود.

مرادی افزود: این بالگرد جدید ظرفیت ترابری ۱۷ نفر را داشته ولی تحویل آن به لرستان منوط به تکمیل مجتمع امداد هوایی استان شده است.

وی گفت: اگر از طریق اعتبارات ستاد مدیریت بحران بتوان اعتبار لازم برای تکمیل مجتمع امداد هوایی استان در نظر گرفته شود می توان یک مجتمع امداد هوایی با استانداردها و پتانسیل های لازم برای حوادث احتمالی را ساخت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان به کمبود ۲۲ قلم کالای ضروری برای تجهیز انبار هلال احمر لرستان اشاره کرد و بیان داشت: ظرف دو سال اخیر از تجهیزات و اقلام امدادی انبارهای موجود جمعیت هلال احمر استان استفاده شده ولی تا کنون جایگزینی این اقلام صورت نگرفته است.