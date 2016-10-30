قدرت دفاعی پشتوانه دیپلماسی/در مسیر یک جنگ جدید در غرب آسیا هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، سردار حسین سلامی در دومین روز از همایش وابستگان نظامی، دفاعی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: وابستگان نظامی نماینده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور هستند و امر مهم انتقال پیام انقلاب اسلامی را در بُعد دفاعی و نظامی برعهده دارند.

وی افزود: قدرت های موثر در شکل گیری و مدیریت ژئوپلتیک جهان نقش تعیین کننده ای در تعیین مسیر تحولات جهان دارند و همانگونه که در جنگ جهانی اول این اتفاق افتاد امروز نیز این موضوع در منطقه ما در حال شکل گیری است.

سردار سلامی تصریح کرد: امروز ما در مسیر یک جنگ با نمایه جدید در منطقه غرب آسیا هستیم که نتیجه آن آینده شرکت کنندگان در آن را شکل خواهد داد. این جنگ که همراه با تحولات قوی و نیرومند ژئوپلتیکی خواهد بود ثبات و تعادل در جهان را بوجود خواهد آورد.

وی در ادامه گفت: امروز، هندسه قدرت در جهان در حال تغییر است و یک ضلع جدید در حال شکل گیری است؛ به نحوی که هرگونه مداخله و مشارکت در هر سطحی از مدیریت در این هندسه جدید، آینده قدرت را شکل می دهد. لذا لازم است ما در شکل دادن به این هندسه نقش داشته باشیم.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران خاطرنشان کرد: بازشناسی روند تأثیرگذاری ما در این هندسه جدید، اهمیت فوق العاده ای در انجام مأموریت های ما دارد و در جهت برقراری امنیت ملی با شعاع تأثیر مطلوب دارای اهمیت بسیار زیادی است.

سلامی در ادامه سخنانش با اشاره به تحولات میدانی در کشورهای منطقه، افزود: امروز، کشورهای منطقه ما جزئی از واقعیت الهام گرفته از انقلاب اسلامی ایران می باشند که بعضی از آنها مانند کشورهای فوق در برابر آمریکا و ایادیش ایستاده و مقاومت می کنند.

جانشین فرمانده کل سپاه به سیر صعودی حرکت جمهوری اسلامی ایران در روند تصمیم گیری های منطقه ای و جهانی نیز اشاره کرد و گفت: ایران اسلامی برای حرکت مستمر به سمت بالا در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های در منطقه و جهان باید نقش اساسی خود را در شرایطی که دشمنان حرکت و فعالیت خود را از سطح استراتژیک به سمت عملیات تغییر داده اند؛ به صورت موثر و مستمر ایفا کند و این نقش را تا زمانی که سیاست های قدرت طلبانه قدرت های بزرگ و حامیانش در منطقه از بین نرود و تعادل قوا ایجاد نشود، ادامه بدهد.

سردار سلامی افزود: اگر حرکت و نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و جهان کُند شده و یا از حرکت باز ایستد، سرمایه های مکمل قدرت ما در سطح بین المللی مستهلک شده و دشمن بر ما تفوق خواهد یافت.

وی در ادامه، بسط میدان تأثیر را بهترین راهکار ایجاد تعادل قوا در منطقه دانست و گفت: امروز شرایط به گونه ای است که ما از مرز تأثیر گذاری عبور کرده ایم به نحوی که آمریکا تا حدود زیادی قدرت حضور مستقیم در تحولات میدانی را از دست داده و روی به جنگ های نیابتی آورده و متأسفانه تعدادی از به ظاهر مسلمانان فریب خورده را به نیروهای عملیاتی خود تبدیل کرده است.

سردار سلامی افزود: امروز، جمهوری اسلامی ایران با بکارگیری امکانات و ظرفیت های خود در جهان اسلام، مقابل دنیای استعمار ایستاده و از ملت های مظلوم نیز دفاع می کند و باعث شده انسجام جبهه استکبار به سرکردگی آمریکا از هم بپاشد.

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه امروز به فضل الهی قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران به یک قدرت کاملاً اطمینان بخش تبدیل شده، افزود: دشمنان ما نیز پی به این قدرت بُرده و آن را بعنوان یک واقعیت قابل قبول پذیرفته و به برآورد ناپذیری آن نیز اعتراف کرده اند.

وی در پایان سخنانش گفت: از آنجا که قدرت دفاعی ما پشتوانه مهمی برای دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران است، وابستگان نظامی ما باید پیام انقلاب و فرهنگ و قدرت دفاعی ما را به خوبی برای دولت های خارجی تبیین کنند و الگوی فرهنگ، تفکر، اندیشه و آرمان های بزرگ انقلاب اسلامی باشند.