۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۰۷

رئیس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی عنوان کرد:

پیش بینی دستیابی پتروشیمی تبریز به گردش مالی ۴۰هزار میلیارد ریالی

تبریز - رئیس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی از پیش بینی دستیابی به گردش مالی ۴۰ هزار میلیارد ریالی شرکت با اجرای طرح های توسعه ای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی، داود بهبودی ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از شرکت پتروشیمی تبریز در جمع خبرنگاران با اشاره به گردش مالی سالانه یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی این شرکت اظهار داشت: پیش بینی می شود پتروشیمی تبریز با اجرای طرح های توسعه ای دستیابی به گردش مالی ۴۰ هزار میلیارد ریالی دست یابد.

وی افزود: شرکت پتروشیمی تبریز در نیمه اول سال ۹۴ با چالش هایی مثل کاهش و قطع دریافت خوراک نفتا از پالایشگاه و نداشتن نقدینگی کافی برای تامین خوراک و انجام امور روزمره تولید مواجه بود اما با تمامی محدودیت های موجود عملکرد مجموعه پتروشیمی تبریز بویژه در بحث صادرات و ارزآوری که یکی از شاخص های اصلی اقتصاد مقاومتی به شمار می رود، مطلوب بوده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی تصریح کرد: در حال حاضر این شرکت با تغییر مدیریت و ایجاد رویکردهای جدید به بیشترین سودآوری در عمر ۱۹ ساله خود رسیده است و پیش بینی تولید برای سال ۹۵ حدود ۷۵۹ هزار تن است که در شش سال گذشته بیشترین میزان تولید محسوب می شود و میزان تولید شرکت از مهر سال ۹۴ تا شهریور ۹۵ حدود ۷۸۲ هزار تن محصول ساخته شده و تناژ محصولات نهائی ارائه شده به بازار در سال ۴۰۶ هزار تن بوده است.

وی میزان صادرات شرکت در شش ماهه سال ۹۵ را ۹۲ هزار تن و پیش بینی میزان صادرات برای پایان سال را ۱۶۲ هزار تن عنوان و اضافه کرد: ارزش ارزی این میزان صادرات برای شش ماهه ۸۹ میلیون دلار و پیش بینی آخر سال ۱۶۴ میلیون دلار بوده و میزان فروش به ارزش شرکت پتروشیمی تبریز از مهر سال ۹۴ تا شهریور امسال ۳۹۰ هزار تن به ارزش ۱۲ هزار و ۸۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

بهبودی بازارهای صادراتی پتروشیمی تبریز را کشورهایی مثل آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، عراق، افغانستان، اکراین، آلمان، امارات، بلغارستان، تاجیکستان، ترکیه، روسیه، هند، چین، بحرین رومان و قرقیزستان عنوان کرد و گفت: بیشترین سهم صادرات محصولات به کشور ترکیه به میزان ۸۵ درصد بوده است.

کد مطلب 3810194

