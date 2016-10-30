پیش بینی دستیابی پتروشیمی تبریز به گردش مالی ۴۰هزار میلیارد ریالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی، داود بهبودی ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از شرکت پتروشیمی تبریز در جمع خبرنگاران با اشاره به گردش مالی سالانه یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی این شرکت اظهار داشت: پیش بینی می شود پتروشیمی تبریز با اجرای طرح های توسعه ای دستیابی به گردش مالی ۴۰ هزار میلیارد ریالی دست یابد.

وی افزود: شرکت پتروشیمی تبریز در نیمه اول سال ۹۴ با چالش هایی مثل کاهش و قطع دریافت خوراک نفتا از پالایشگاه و نداشتن نقدینگی کافی برای تامین خوراک و انجام امور روزمره تولید مواجه بود اما با تمامی محدودیت های موجود عملکرد مجموعه پتروشیمی تبریز بویژه در بحث صادرات و ارزآوری که یکی از شاخص های اصلی اقتصاد مقاومتی به شمار می رود، مطلوب بوده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی تصریح کرد: در حال حاضر این شرکت با تغییر مدیریت و ایجاد رویکردهای جدید به بیشترین سودآوری در عمر ۱۹ ساله خود رسیده است و پیش بینی تولید برای سال ۹۵ حدود ۷۵۹ هزار تن است که در شش سال گذشته بیشترین میزان تولید محسوب می شود و میزان تولید شرکت از مهر سال ۹۴ تا شهریور ۹۵ حدود ۷۸۲ هزار تن محصول ساخته شده و تناژ محصولات نهائی ارائه شده به بازار در سال ۴۰۶ هزار تن بوده است.

وی میزان صادرات شرکت در شش ماهه سال ۹۵ را ۹۲ هزار تن و پیش بینی میزان صادرات برای پایان سال را ۱۶۲ هزار تن عنوان و اضافه کرد: ارزش ارزی این میزان صادرات برای شش ماهه ۸۹ میلیون دلار و پیش بینی آخر سال ۱۶۴ میلیون دلار بوده و میزان فروش به ارزش شرکت پتروشیمی تبریز از مهر سال ۹۴ تا شهریور امسال ۳۹۰ هزار تن به ارزش ۱۲ هزار و ۸۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

بهبودی بازارهای صادراتی پتروشیمی تبریز را کشورهایی مثل آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، عراق، افغانستان، اکراین، آلمان، امارات، بلغارستان، تاجیکستان، ترکیه، روسیه، هند، چین، بحرین رومان و قرقیزستان عنوان کرد و گفت: بیشترین سهم صادرات محصولات به کشور ترکیه به میزان ۸۵ درصد بوده است.