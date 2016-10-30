جزئیات حمله جدید عربستان به بازار پتروشیمی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین میرافضلی امروز در نشستی خبری با انتقاد از گرانفروشی قیمت خوراک اتان به صنایع پتروشیمی ایران و تصویب فرمولی غیرمنطقی و یکجانبه از سوی وزیر نفت، گفت: در حال حاضر ایران به دلیل در اختیار داشتن بزرگترین ذخایر نفت خام و گاز طبیعی جهان، از مزیت توسعه پتروشیمی برخوردار است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه در شرایط فعلی به دلیل کمبود منابع آب، مزیت اقتصادی کشور، تولید و کاشت برخی از محصولات کشاورزی با رویکرد صادراتی همچون گندم نیست، تصریح کرد: توسعه دو واحد تبدیل گاز مایع به اتیلن و پروپیلن می‌تواند کل درآمد حاصل از صادرات سالانه ۱۰ میلیون تن گندم را تأمین کند ضمن آنکه آنقدری که برای تولید ۱۰ میلیون تن گندم، آب نیاز بوده، برای احداث دو واحد پتروشیمی به این میزان آب نیاز نداریم.

وی با تاکید بر اینکه هم‌اکنون ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران بالا است، اظهار داشت: به عبارت دیگر به دلیل ریسک بالای سرمایه‌گذاری، هزینه‌ پوشش‌های بیمه‌ای طرح‌ها و نرخ وام‌ بانکی بین‌المللی آنقدر بالا بوده که افزایش قیمت خوراک جای هیچ‌گونه توجیه اقتصادی برای احداث واحدهای جدید پتروشیمی در ایران را نمی‌گذارد.

وی با اشاره به سقوط آزاد قیمت محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری در بازارهای جهانی به تبع کاهش قیمت جهانی نفت خام، تأکید کرد: در حال حاضر در حالی قیمت خوراک اتان صنایع پتروشیمی توسط وزارت نفت در مقایسه با عربستان و قطر به حدود دو تا سه برابر افزایش یافته که بهای محصولات پتروشیمی در بازار جهانی به همین میزان با کاهش همراه بوده است.

میرافضلی با یادآوری اینکه هم‌اکنون قیمت اوره در بازار جهانی از تنی ۴۰۰ دلار به ۱۷۰ تا ۱۸۰ دلار کاهش یافته است، تأکید کرد: این کاهش قیمت در سایر محصولات پتروشیمی همچون انواع پلی اتیلن‌ها، اتیلن، آمونیاک و متانول مشاهده می‌شود.

وی در ادامه با یادآوری اینکه هم‌اکنون متوسط قیمت هر تن اتان در بازارهای منطقه‌ای همچون بازار هنری هاب آمریکا حدود ۱۴۱ دلار است، تأکید کرد: با این وجود با مصوبه جدید وزارت نفت، قیمت هر تن اتان صنایع پتروشیمی ایران به دستکم ۲۴۰ دلار به ازای هر تن افزایش یافته که‌ با این قیمت خوراک اصلاً امکان تحقق اهداف توسعه صنعت پتروشیمی و رقابت با شرکت‌های سابیک عربستان سعودی و قطر پترولیوم فراهم نمی‌شود.

این مقام مسئول با اشاره به تاکتیک جدید شرکت سابیک عربستان سعودی به منظور اعمال دامپینگ در بازارهای سنتی پتروشیمی ایران، تأکید کرد: در شرایط فعلی عربستان سعودی قیمت اکثر محصولات پتروشیمی و پلیمری خود را در بازارهای منطقه‌ای و جهانی با هدف تصاحب بازار پتروشیمی ایران به شدت کاهش داده است.

میرافضلی با اشاره به دستکاری قیمت محصولات پتروشیمی توسط عربستان در بازار، یادآور شد: هم‌اکنون این کشور رقیب با فروش خوراک اتان ۹۶ دلاری به صنایع پتروشیمی خود، محصولات پلی‌اتیلنی را در بازار عرضه می‌کند که تنی ۴۰۰ دلار ارزان‌تر از ایران است.

وی در ادامه با بیان اینکه از نظر تکنولوژیکی و سطح فناوری، تفاوتی در تولید محصولات پتروشیمی ایران و عربستان وجود ندارد، گفت: عربستان با استفاده از برگ برنده فروش ارزان‌قیمت خوراک اتان و مایع عملاً محصولاتی ارزان‌قیمت‌تر تولید و به بازار عرضه می‌کند تا بازارهای پتروشیمی ایران را در دست بگیرد.

میرافضلی در پایان با تأکید بر اینکه قیمت‌های فعلی خوراک اتان، متان و مایع به هیچ وجه برای توسعه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت پتروشیمی ایران جذاب و منطقی نیست، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی در حالی ایران حدود هشت میلیون تن LPG تولید و صادرات می‌کند که چین با استفاده از واردات LPG خام از ایران دستکم ۶۰ واحد تبدیل LPG به اتیلن و پروپیلن را در دست ساخت دارد.