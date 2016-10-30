هیات لبنانی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، احمد شوشتری مدیر برنامه های دوره های آموزشی مشترک آسیا و آفریقا در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: در این بازدید موضوعاتی از قبیل اعزام دانشجو، برگزاری فرصت های مطالعاتی اساتید و انتخاب اساتید راهنما مشترک میان دانشگاه های صنعتی امیرکبیر و بین المللی لبنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: موافقت اولیه صورت گرفته و قرار است در آینده نزدیک تفاهم نامه همکاری میان این دو دانشگاه منعقد شود.

مدیر برنامه های دوره های آموزشی مشترک آسیا و آفریقا در دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: به دعوت دانشگاه بین المللی لبنان قرار است هیاتی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر از این دانشگاه بازدید کند.

شوشتری با بیان اینکه دانشگاه بین المللی لبنان در رشته های مختلف از جمله رشته های فنی و مهندسی فعال است، گفت: قرار است با این دانشگاه در حوزه رشته های مهندسی، علوم ریاضی، فیزیک و شیمی همکاری کنیم.

وی عنوان کرد: هیات دانشگاه بین المللی لبنان از دانشکده ها، آزمایشگاه ها و دستاوردهای پژوهشی این دانشگاه بازدید کردند.

مدیر برنامه های دوره های آموزشی مشترک آسیا و آفریقا در دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: این هیات از پروژه ابر رایانه، تجهیزات آزمایشگاه های مرکزی و از چند آزمایشگاه دانشکده مهندسی برق دانشگاه نیز بازدید کردند.

شوشتری تاکید کرد: دانشگاه بین المللی لبنان بزرگترین دانشگاه این کشور بعد از دانشگاه دولتی لبنان است و دارای ۲۸ هزار دانشجو است.