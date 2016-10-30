  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۱۷

با هدف تبادل استاد و دانشجو؛

هیات لبنانی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر بازدید کرد

هیات لبنانی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر بازدید کرد

هیاتی متشکل از مسئولان و اعضای هیات علمی دانشگاه بین المللی لبنان از دانشگاه صنعتی امیرکبیر بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، احمد شوشتری مدیر برنامه های دوره های آموزشی مشترک آسیا و آفریقا در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: در این بازدید موضوعاتی از قبیل اعزام دانشجو، برگزاری فرصت های مطالعاتی اساتید و انتخاب اساتید راهنما مشترک میان دانشگاه های صنعتی امیرکبیر و بین المللی لبنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: موافقت اولیه صورت گرفته و قرار است در آینده نزدیک تفاهم نامه همکاری میان این دو دانشگاه منعقد شود.

مدیر برنامه های دوره های آموزشی مشترک آسیا و آفریقا در دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: به دعوت دانشگاه بین المللی لبنان قرار است هیاتی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر از این دانشگاه بازدید کند.

شوشتری با بیان اینکه دانشگاه بین المللی لبنان در رشته های مختلف از جمله رشته های فنی و مهندسی فعال است، گفت: قرار است با این دانشگاه در حوزه رشته های مهندسی، علوم ریاضی، فیزیک و شیمی همکاری کنیم.

وی عنوان کرد: هیات دانشگاه بین المللی لبنان از دانشکده ها، آزمایشگاه ها و دستاوردهای پژوهشی این دانشگاه بازدید کردند.

مدیر برنامه های دوره های آموزشی مشترک آسیا و آفریقا در دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: این هیات از پروژه ابر رایانه، تجهیزات آزمایشگاه های مرکزی و از چند آزمایشگاه دانشکده مهندسی برق دانشگاه نیز بازدید کردند.

شوشتری تاکید کرد: دانشگاه بین المللی لبنان بزرگترین دانشگاه این کشور بعد از دانشگاه دولتی لبنان است و دارای ۲۸ هزار دانشجو است.

کد مطلب 3810199

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها