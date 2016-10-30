تنها ۵۸ درصد تعهدات اشتغال دستگاه های اجرایی خوزستان محقق شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید نور محمدپور ظهر امروز یکشنبه در جلسه شورای اشتغال خوزستان اظهار کرد: کل اعتبارات ابلاغ شده مشاغل خانگی ۱۴.۸ میلیارد تومان در سال گذشته بود. تعداد معرفی شده ها به بانک ملی ۵ میلیارد و ۸۲۵ میلیون، ملت ۵ میلیارد و ۳۲۰ میلیون و سایر بانک ها نیز مشخص است. در این زمینه یک هزار و ۳۳۸ فرصت شغلی ایجاد شده است.

وی افزود: سال گذشته به صورت کلی ۱۴ میلیارد و ۱۸۰ میلیون مشاغل خانگی به بانک ها معرفی شده و میزان پرداختی حدودا ۹ میلیارد و در کل بالغ بر ۶۶ درصد محقق شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان تصریح کرد: نمی دانم بانک ملت و صادرات چرا تعهدات خود را محقق نکردند و باید اعلام کنند که علت این مسئله چیست. البته بانک ملی ۱۰۰ درصد اختصاص داده و به تعهدات خود عمل کرده است.

محمدپور اضافه کرد: با وجود اینکه سود چهار درصدی بوده و می توانست فرصت های شغلی بسیاری را ایجاد کند اما بانک ها آنطور که باید همکاری نداشتند.

وی ادامه داد: ۱۹ هزار و ۱۲۷ فرصت شغلی تعهدات دستگاه های استان است که از این میان تنها ۱۱ هزار و ۶۱ مورد است که حدودا ۵۸ درصد تعهدات اجرا شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: در زمینه اشتغالزایی توسط دستگاه های خوزستان سازمان جهاد کشاورزی دو هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی را متعهد شده بود که دو هزار و ۷۳۳ مورد را یعنی بیش از تعهدش محقق کرد. بعد از جهاد کشاورزی نیز کمیته امداد، منطقه آزاد اروند و این اداره کل بیشترین تحقق تعهد را داشتند.

وی بیان کرد: ضعیف ترین دستگاه ها نیز به ترتیب دانشگاه شهید چمران، برق منطقه ای، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، شرکت پخش فرآورده های نفتی و سازمان حمل و نقل پایانه ها بودند.