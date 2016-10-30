آغاز معاملات ثانویه اوراق مرابحه گندم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، رضا غلامعلی‌پور با اشاره به اینکه بخش عمده مطالبات دولت که بالغ بر هزار میلیارد تومان بوده به گندم‌کاران تسویه شده است، گفت: از امروز نماد این اوراق باز شد و معاملات ثانویه آن در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس آغاز شد.

معاون توسعه بازار فرابورس با بیان اینکه تأمین مالی از کانال بازار سرمایه در ادامه روندی است که دولت از سال قبل شروع کرده، گفت: ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی بخش‌های مختلف دولت بسیار بالا است و در حال حاضر، ابزارهای گوناگونی برای تأمین مالی وجود دارد که بحث‌های فقهی آن بررسی و مجوز ابزارهای جدید گرفته شده است.

وی تصریح کرد: دستورالعمل‌های لازم در سازمان بورس تدوین و این ابزارها معرفی خواهند شد و متناسب با نیاز دولت و بخش‌خصوصی خدمات مربوطه برای تأمین مالی صورت می‌گیرد؛ این در شرایطی است که تا کنون تأمین مالی به عهده سیستم بانکی بوده؛ ولی از سال گذشته با معرفی اسناد خزانه اسلامی مطالبات پیمانکاران تسویه شد و هر چند هنوز از روند جهانی عقب هستیم اما شروع خوبی است.

غلامعلی پور ادامه داد: ساماندهی و نظم بخشی مناسبی از این طریق به وضعیت بدهی های دولت انجام شد که انتشار اوراق جدید در ادامه استمرار این موضوع بوده است. در عین حال استمرار در انتشار اوراق، نشان‌دهنده رغبت بالای دولت برای استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه است؛ ولی همچنان حجم استفاده شده توسط دولت محدود بوده و همچنان جای افزایش دارد.

معاون توسعه بازار فرابورس ادامه داد: باز پرداخت اسناد خزانه اسلامی در سه دوره قبلی زودتر از سررسید مقرر نشان از نظم و تلاش دولت برای پرداخت بدهی‌ها دارد؛ ضمن اینکه انتشار اوراق مرابحه گندم در راستای مصوبه هیأت وزیران و اصلاحیه قانونی بودجه ۹۵ به منظور پرداخت بدهی‌های محصولات استراتژیک کشاورزی به ویژه گندم بوده است.

غلامعلی پور ادامه داد: از آنجایی که دولت مصمم به پرداخت بدهی به کشاورزان در کمترین زمان به کشاورزان بود، بخشی از این مطالبات از طریق بورس کالا و بخشی دیگر از طریق فرابورس صورت گرفت.

همچنین حسین خزلی خرازی، به عنوان متعهد، بازارگردان و منتشرکننده اوراق مرابحه گندم گفت: دولت برای اولین بار در یک ماه گذشته، اقدام به تأمین مالی ۳ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه کرده که ۲ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان آن متعلق به اوراق سلف موازی در بورس کالا و هزار میلیارد تومان دیگر نیز اوراق مرابحه منتشرشده در فرابورس است.

وی ادامه داد: این تأمین مالی نخستین تأمین مالی بزرگ بخش کشاورزی از بازار سرمایه بوده که ما به عنوان متعهد و بازارگردان آن خود را موظف به بازارگردانی این اوراق می داند.

همچنین بهنام محسنی، معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس در خصوص نحوه معاملات ثانویه اوراق مرابحه گندم توضیح داد: هر نوع اوراق منتشرشده در فرابورس بسته به نوع اوراق، قرارداد، مبالغ، نحوه بازارگردانی و دیگر جزییات با راهکار خاصی به شروع معاملات ثانویه می پردازد.

وی افزود: در معاملات ثانویه، حجم مشخصی برای عرضه مشخص نمی شود و بسته به نرخ بازارگردان ها و عرضه تقاضای موجود و همچنین افرادی که در دوره پذیره نویسی موفق به خریداری اوراق نشده اند قیمت آن رقم می‌خورد.

محسنی در ادامه با اشاره به اینکه در زمان پذیره‌نویسی اوراق مرابحه گندم بیش از ۹۰ درصد اوراق توسط افراد حقوقی خریداری شد، به حضور فعال حقیقی‌ها اشاره کرد و گفت: حجم این اوراق متناسب با پتانسیل بازار سرمایه خوب بود و همچنین مشارکت افراد حقیقی از طریق صندوق های سرمایه‌گذاری با خریداری حدود ۱۰ درصد اوراق حجم بسیار قابل توجه بود.

وی اظهار داشت: دامنه نوسان این اوراق باز و تا ۵۰ درصد در هر روز خواهد بود که بسته به انتظارات سرمایه گذاران، نرخ سود موثر آن در نوسان خواهد بود؛ ضمن اینکه این اوراق سالی یکبار برای پرداخت سود متوقف و بدین ترتیب در تمام طول سال معامله می شود که این مسأله به افزایش نقدشوندگی آن منجر می‌شود.

علیرضا توکلی مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس هم با تشریح وضعیت امروز بازار بدهی کشور گفت: کل اوراق منتشرشده تا ۵ آبان سال جاری ۵۱۹.۶ هزار میلیارد ریال بوده که ۱۸۶.۳ هزار میلیارد ریال آن اوراق معامله شده در فرابورس، ۷۵.۳ هزار میلیارد ریال اوراق معامله شده در فرابورس، ۳۵.۵ هزار میلیارد ریال اوراق معامله شده در بورس انرژی و بورس کالا و ۲۲۲.۳ هزار میلیارد ریال از طریق شبکه بانکی بوده است.

وی افزود: این ارقام هرچند نسبت به سال گذشته با رشد ۴۱ درصدی رو به رو شده اما همچنان با معیارهای جهانی فاصله جدی دارد.