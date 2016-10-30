  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۱۳

مدیرعامل شرکت پتروشیمی تبریز:

تمرکز بر صادرات رویکرد پسابرجام پتروشیمی تبریز است

تمرکز بر صادرات رویکرد پسابرجام پتروشیمی تبریز است

تبریز - مدیرعامل شرکت پتروشیمی تبریز گفت: بعد از برجام بیشتر بر صادرات به کشورهای اروپایی تمرکز کرده ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی، سیدجواد سلیمانی ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید داود بهبودی رئیس سازمان برنامه و بودجه استان از شرکت پتروشیمی تبریز خاطرنشان کرد: بعد از برجام بیشتر در جهت صادرات به کشورهای اروپایی تمرکز کردیم و صادرات به ترکیه کاهش یافت؛ به طوری که در حال حاضر ۴۰ تا ۴۵ درصد بازارهای صادراتی ما را کشورهای اروپایی، حدود ۴۰ درصد ترکیه و مابقی را سایر کشورها تشکیل می دهد.

وی با مقایسه وضعیت گذشته و کنونی شرکت پتروشیمی تبریز گفت: در سال ۹۰ شرکت با میزان دو هزار و ۳۱۷ میلیارد ریال زیان انباشته مواجه بوده که این رقم در سال ۹۴ به ۸۵۴ میلیارد ریال کاهش یافت و در حال حاضر و در سال ۹۵ به ۱۲ میلیارد ریال سود رسیده ایم.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی تبریز  پروژه های آتی شرکت را تولید و صادرات محصول جدید MTB۹۵ با برنامه ریزی ۲۰ هزار تن در ۶ ماهه دوم سال ۹۵ و برنامه ریزی تولید و فروش ۴۰۰ هزار تن در سال ۹۶، تولید بالاتر از ظرفیت اسمی با اجرای پروژه بهبود، تولید گریدهای متناسب با بازار، انتقال خط اتیلن از غرب کشور به مجتمع به طول ۱۵۴ کیلومتر و ... اعلام کرد.

سلیمانی با بیان اینکه نیمه اول سال گذشته ۷۵ درصد تولید داشتیم و این رقم را در نیمه دوم سال به ۹۹ درصد رساندیم، اظهار داشت: سود شش ماهه اول سال گذشته ۱۸ میلیارد تومان بود که این رقم تا پایان سال به ۸۰ میلیارد تومان رسید و در نیمه اول امسال نیز به ۹۶ میلیارد تومان سود رسیدیم که این میزان سود کل زیان انباشت شده ما را پوشش داد و این روند امسال هم ادامه دارد و ۲۰ درصد بالاتر از ظرفیت اسمی تولید می کنیم.

کد مطلب 3810206

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها