پیشرفت۹۹درصدی مرکز شیمی درمانی خراسان جنوبی/زمان افتتاح مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی بعد از ظهر یکشنبه در نشست هم اندیشی سازمان های مردم نهاد با استاندار اظهار کرد: سمن های ملی حوزه سلامت در استان فعال نیست و باید زمینه را برای ایجاد نمایندگی این سمن ها در استان مهیا کنیم.

وی با اشاره به اینکه در جلساتی که با وزارت بهداشت داشتیم قرار بر این شد که نمایندگی ۱۰ سمن ملی را در استان راه اندازی کنیم، بیان کرد: در این راستا زمین از سوی دانشگاه علوم پزشکی اختصاص یافته و چند سمن نیز در این زمینه اعلام آمادگی کرده اند.

انتظار چندماهه سمن ها پشت درب اتاق مدیران

مدیرعامل مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی، بلاتکلیفی سمن ها برای دریافت مجوز را یکی از مشکلات عنوان کرد و گفت: برخی از سمن ها برای دریافت مجوز ماه ها و برخی سال ها پشت در اتاق مدیران انتظار کشیده اند و انتظار داریم در این زمینه به سمن ها کمک کنید.

حسینی با اشاره به راه اندازی مجمع خیرین سلامت در استان، عنوان داشت: یکی از بزرگترین اقدامات این انجمن راه اندازی مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی برای بیماران سرطانی بود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیماران سرطانی در استان هیچ جایی برای تسکین درد خود ندارند، بیان داشت: بارها موضوع راه اندازی این مرکز مطرح اما مصوب نشد تا اینکه مردم خود دست بکار شدند.

مدیرعامل مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی با انتقاد از اینکه برخی از دستگاه ها در ابتدای کار قول هایی برای راه اندازی دادند که عملی نشد، بیان داشت: مردم تاکنون بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان برای احداث این مرکز کمک کرده اند هنوزهم نمی توان زمانی برای افتتاح ان اعلام کرد.

کمک ۲۰ میلیاردی خیرین به حوزه سلامت استان

حسینی با تأکید بر اینکه بیماران سرطانی چشم انتظار راه اندازی این مرکز هستند، افزود: وزارت بهداشت برای تجهیز این مرکز قول هایی داده اند و برخی از تجهیزات نیز در حال نصب است اما هنوز هم با این تجهیزات نمی توان مرکز را راه اندازی کرد.

وی از پیشرفت ۹۹ درصدی مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی استان خبر داد و گفت: برای راه اندازی این مرکز تعدادی نیروی متخصص آموزش دیده اند اما به دلیل عدم راه اندازی بیکار هستند و ما شرمند مردم هستیم چراکه نمی توانیم هنوز زمانی برای افتتاح اعلام کنیم.

مدیرعامل مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی با بیان اینکه این مجمع از ابتدای فعالیت خود در این استان تاکنون بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان به حوزه سلامت استان کمک کرده است، بیان کرد: راه اندازی ده ها خانه بهداشت، مرکز بهداشتی درمانی و پایگاه های اورژانس از جمله این فعالیت ها بوده است.