۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۰۸

فرمانده انتظامی استان کرمان:

ساختمان زندان زرند در برابر زلزله آسیب پذیر است

کرمان - فرمانده انتظامی استان کرمان در خصوص آسیب پذیری ساختمان زندان زرند در برابر زمین لرزه هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا بنی اسدی صبح یکشنبه در ستاد بحران استان کرمان اظهار کرد: یکسری وظایف در زمینه بلایای طبیعی بر عهده نیروی انتظامی است.

وی با اشاره به اینکه این وظایف مربوط به سه بازه زمانی پیش از بحران، زمان بروز بحران و بعد از بحران است، ادامه داد: دستورالعمل های نیروی انتظامی در این زمینه بومی سازی شده و سناریوهای متعددی تهیه شده است.

سردار بنی اسدی از تهیه بیش از ۳۰ سناریو طی سال جاری خبر داد و افزود: دستگاه های متولی امنیت باید ابنیه و مکان های امن داشته باشند؛ این در حالیست که رده های کلانتری در برخی مناطق استان در برابر زلزله آسیب پذیر بوده و در شرایط بحرانی قرار دارد.

فرمانده انتظامی استان کرمان از قول فرماندار زرند برای اختصاص زمین به منظور ساخت کلانتری در زرند خبر داد و گفت: زندان زرند نیز در برابر زلزله آسیب پذیر بوده و نیازمند مقاوم سازی است که باید در این خصوص چاره اندیشی شود.

