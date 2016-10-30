ساختمان زندان زرند در برابر زلزله آسیب پذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا بنی اسدی صبح یکشنبه در ستاد بحران استان کرمان اظهار کرد: یکسری وظایف در زمینه بلایای طبیعی بر عهده نیروی انتظامی است.

وی با اشاره به اینکه این وظایف مربوط به سه بازه زمانی پیش از بحران، زمان بروز بحران و بعد از بحران است، ادامه داد: دستورالعمل های نیروی انتظامی در این زمینه بومی سازی شده و سناریوهای متعددی تهیه شده است.

سردار بنی اسدی از تهیه بیش از ۳۰ سناریو طی سال جاری خبر داد و افزود: دستگاه های متولی امنیت باید ابنیه و مکان های امن داشته باشند؛ این در حالیست که رده های کلانتری در برخی مناطق استان در برابر زلزله آسیب پذیر بوده و در شرایط بحرانی قرار دارد.

فرمانده انتظامی استان کرمان از قول فرماندار زرند برای اختصاص زمین به منظور ساخت کلانتری در زرند خبر داد و گفت: زندان زرند نیز در برابر زلزله آسیب پذیر بوده و نیازمند مقاوم سازی است که باید در این خصوص چاره اندیشی شود.