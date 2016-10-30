خدمات مناسب به زائران اربعین حسینی داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین جلسه کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین استان قزوین ظهر یکشنبه با حضور امام جمعه، نمایندگان دستگاههای اجرایی در دفتر امام جمعه قزوین برگزار شد.

آیت الله عبدالکریم عابدینی در این جلسه اظهارداشت: اربعین امسال بسیار باشکوه تر از سالهای گذشته با حضور ملت ایران ومردم سراسر جهان، این حضور باشکوه را حماسه بیادماندنی در کربلای معلی رقم خواهند زد که افتخاری برای مسلمانان است.

عابدینی ضمن قدردانی از حضور ارزشمند ملت ایران در مراسم عزاداری دهه اول ماه محرم در کشور و در استان گفت: خوشبختانه امسال نیز این حضور با معرفت و اخلاص در مساجد و حسینیه ها که از طریق رسانه ملی و استانی به خوبی منعکس شد و عشق و ارادت ملت ایران به سالار شهیدان و یاران با وفایش را با هنرمندی خوب رسانه ملی و شبکه استانی به تصویر کشید.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین به مراسم اربعین حسینی اشاره کردک و اظهارداشت: مراسم اربعین حسینی امسال با حضور میلیونی زائران ایران و جهان حماسه بزرگ و فراموش نشدنی خواهد بود که مانور اقتدار

و عظمت اسلامی بشمار رفته و این حضور نه تنها امنیت کشور عراق، بلکه امنیت کشورهای اسلامی را تقویت خواهد کرد.

وی افزود:اربعین حسینی ثمره صدور انقلاب اسلامی به جهان بود ومسلمانان بااین حرکت بلوغ سیاسی و دینی خود را به جهانیان با ردیگر در این مانور بزرگ فرهنگی وسیاسی به دنیا نشان خواهند داد.

رئیس حوزه علمیه قزوین تصریح کرد: حضور با نشاط، همفکری، چاره اندیشی و استفاده از تجارب گذشته باعث می شود همه ساله حرکت بزرگ و حماسی اربعین حسینی موثرتر و منسجم تر از سال های گذشته برگزار شود.

امام جمعه قزوین اربعین را حرکتی تربیتی و فرهنگی و بهترین فرصت برای تبیین حقایق و وحدانیت دنیای اسلام و اهداف حضرت زینب (س) دانست و اظهارکرد: درمراسم اربعین حسینی، طلاب حوزه علمیه، نخبگان وخواص و فرهیختگان و حتی مسئولان هیئت های مذهبی و کسانی که قدرت نفوذ کلام را دارند، می توانند در بین راه و مواقع استراحت به دور از هرگونه اختلاف و تفرقه افکنی اهداف متعالی اسلام ناب محمدی(ص)، قیام امام حسین(ع)، حضرت زینب (س) و حضرت امام سجاد (ع) را برای یکدیگر تبیین کنند.

وی ادامه داد: فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر، حفظ روحیه استکبارستیزی، بصیرت و دشمن شناسی، به موقع عمل کردن و حمایت از مظلوم، مهمترین ابعاد قیام امام حسین(ع) و یاران باوفای ایشان بود که باید همیشه در طول تاریخ و همچنین در مراسم اربعین حسینی به نحو شایسته ای تبیین شود.

حجت الاسلام عابدینی خاطرنشان کرد: پیاده ‌روی عظیم اریعین حسینی یک همایش عظیم بیداری و ضد استکباری از سوی مسلمانان جهان است.

امام جمعه قزوین با اشاره به اینکه اربعین امتداد حرکت حضرت زینب(س) است گفت: تجلی و نمونه بارز زنان موثر در کربلا بدون شک زینب (س) بوده واین بانوی بزرگوار به عنوان الگوی زن نقشی موثردر متن کربلا و در تداوم نهضت حسینی بر عهده گرفت.

وی اظهارداشت: نقش حساس حضرت زینب(س) در حوادث و وقایع پس از روز عاشورا تا اربعین حسینی بسیار مهم است و رسالت عظیم حضرت زینب(س) پس از فاجعه کربلا آغاز شد که در راستای حفظ و زنده نگهداشتن و تداوم نهضت امام حسین(ع) در جهت ولایت مداری اهل بیت(ع) ادامه داشت تا اربعین حسینی(ع) که با مدیریت و درایت تمام، وروشنگری حضرت زینب (س) ماموریت خود را با انجام رساند.

عابدینی اضافه کرد: حضرت زینب (س) با آن شهامت و شجاعت برخواسته از ایمان و ۴۰ روز اسارت در بند یزید با حفظ اصالت خویش و استفاده از روش عاطفه وغالب منطق و استدلال تمام تلاش خود را برای حفظ اهداف عاشورا و کربلا به کارگرفت.

در ابتدای این دیدار رئیس ستاد بازسازی عتبات وعالیات استان قزوین گزارشی در رابطه با فعالیتهای صورت گرفته در رابطه با اربعین حسینی ارائه داد.