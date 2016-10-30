۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۱۴

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

سامانه بارشی وارد چهارمحال و بختیاری می شود

شهرکرد- مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری از ورود یک سامانه بارشی در روز سه شنبه هفته جاری به این استان خبر داد.

مهرداد قطره در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سامانه بارشی وارد چهارمحال و بختیاری می شود، اظهار داشت: با فعال شدن این سامانه بارشی، بارش باران در نقاط مختلف استان پیش بینی می شود.

وی عنوان کرد: نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر عبورامواج تراز میانی جو طی سه روز آینده از فراز استان است.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: طی این مدت آسمان صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد و در برخی نقاط غبار رقیق پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: هم اکنون شهرکرد سردترین نقطه کشور گزارش شده است.

