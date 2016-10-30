مهرداد قطره در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سامانه بارشی وارد چهارمحال و بختیاری می شود، اظهار داشت: با فعال شدن این سامانه بارشی، بارش باران در نقاط مختلف استان پیش بینی می شود.

وی عنوان کرد: نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر عبورامواج تراز میانی جو طی سه روز آینده از فراز استان است.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: طی این مدت آسمان صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد و در برخی نقاط غبار رقیق پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: هم اکنون شهرکرد سردترین نقطه کشور گزارش شده است.