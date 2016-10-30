جذب ۱۷ میلیارد تومان اعتباربرای پارک علم و فن آوری استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمانشاه، ظهر امروز یکشنبه به همراه جمعی از معاونین و مسئولین استان از پارک علم و فن آوری استان کرمانشاه بازدید به عمل آمد.

استاندار کرمانشاه در حاشیه این بازدید گفت: استان کرمانشاه در زمینه علم و فن آوری پس از تهران و ۲ استان دیگر پیشتاز بوده و این آخرین تجربه های جهانی است که امید است در این زمینه کار با موفقیت پیش رود.

اسدالله رازانی بیان داشت: پس از ورود دنیا به عصر فن آوری جابجایی عظیمی در اقتصاد صورت گرفت و شرکت های سنتی جای خود را به شرکت هایی داد که در زمینه علم و فن آوری کار می کنند.

وی با اشاره به اینکه تجربه در قسمت های مختلف کارایی بسزایی دارد افزود: مشکل جوانان ما این است که ایده های خام دارند اما تجربه برای تبدیل ایده به برنامه و کار ندارند لذا اگر بدون تجربه وارد کار شوند امکان شکست و خطا بالا می رود و انگیزه و اعتماد به نفسشان برای کارهای بعدی پایین خواهد آمد.

رازانی خاطر نشان کرد: در سفر رئیس جمهور علی رغم تلاش نتوانستیم بودجه برای ساختمان پارک علم و فن آوری کرمانشاه که سال هاست راکد مانده دریافت کنیم و همین امر سبب شد پس از سفر با تلاش هایی که در این راستا شد بالاخره مبلغ ۱۲ میلیارد تومان از محل اعتبارات سفر رئیس جمهور برای این کار پول دریافت کنیم و تخصیص هم بطور ۱۰۰ درصد است.

وی یاد آور شد: همچنین توانستیم در طی سفر یک اکیپ اجرایی که برای بازدید به استان ما آمده بودند مبلغ ۵ میلیارد تسهیلات بدون بهره کسب کنیم که با این ۱۷ میلیارد تومان قابلیت راه اندازی پارک علم و فن آوری افزایش بیابد.

استاندار کرمانشاه در ادامه بیان داشت: برای استان کرمانشاه که از مشکل بیکاری رنج می برد ورود در این عرصه می تواند جهشی در حل مشکل بوجود آورد و امید است با تکمیل این پروژه طی ۲ سال آینده بتوانیم در عرصه های اقتصادی، کشاورزی، تجارت و صادرات ورود خوبی داشته باشیم.